Бывший король Испании поселился в "королевском" отеле в Абу-Даби
Бывший король перебрался в Абу-Даби, где остановился в одном из самых дорогих отелей в мире. Об этом сообщила испанская газета АВС.
Издание утверждает, что он направился в Абу-Даби 3 августа из испанского города Виго, на специально арендованном частном джете.
В Абу-Даби бывший король остановился в роскошном отеле Emirates Palace.
Здание первоначально задумывалось как место проведения правительственных саммитов и конференций в Персидском заливе, но уже в процессе проектирования было превращено в отель. На его строительство потратили около $3 млрд. Отель отделан большим количеством золота и 13 видами мрамора, привезенного из других стран. На одном из этажей расположены номера, в которых могут останавливаться только королевские особы.
Ночь же проживания в других номерах в середине августа стоит от 270 до 1945 долларов.
С момента своего открытия Emirates Palace считался самым дорогим отелем мира, пока его не опередил Marina Bay Sands в Сингапуре, открытый в 2011 году.
Отель принадлежит правительству ОАЭ, но управляют им международные операторы. С 1 января 2020 года управляющим является Mandarin Oriental Hotel Group. Она уже сообщила, что Emirates Palace ожидает ребрендинг, а также реновация, которая продлится два года (все это время отель продолжит принимать гостей). Работы по реновации коснутся номеров и общих помещений для отдыха гостей, а также ресторанов и баров.
Напомним, в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году Хуан Карлос. Однако по информации АВС, все эти данные неверные.
Ранее бывший король написал своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну из-за причин личного характера.
Этими причинами является информации о возможной причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу.
В марте 52-летний Филипп VI отказался содержать своего отца и выплачивать ему ежегодно грант в 194 тысячи евро. Также он отказался от его наследства.