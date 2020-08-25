Актриса "Вечернего квартала" Елена Кравец заболела коронавирусом

Актриса телепроектов "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки нового сезона начались без нее, сообщает ТСН.

Отмечается, что последняя запись концерта во Дворце "Украина" прошла без зрителей, а съемочная группа строго придерживалась карантина, так как накануне у Елены Кравец диагностировали коронавирус.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные", – рассказал актер Евгений Кошевой.

Читайте также: Коронавирус стал причиной трагедии в семье Иво Бобула

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Ранее Елена Кравец опровергла слухи о походе на выборы в мэры Киева.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут также заразилась коронавирусом. По состоянию на утро 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса.