Коронация Чарльза III. Где и когда смотреть церемонию 6 мая 2023
Коронация короля состоится уже завтра, 6 мая, и за ней будут наблюдать миллионы людей по всему миру. Вы можете быть среди них.
Коронация короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На самом торжестве будет присутствовать 2000 гостей. Но уже сейчас фанаты королевской семьи раскидывают палатки, чтобы наблюдать за процессией из первых рядов.
Сама церемония начнется в 13.00 по киевскому времени. Она будет состоять из нескольких этапов, и, надо отметить, что она будет куда короче, чем коронация матери Чарльза, королевы Елизаветы II в 1953 году, та длилась три часа и гостей было столько, что в аббатстве пришлось возводить дополнительные трибуны. Коронация Чарльза, как обещают, займет час.
Это, несомненно, историческое событие, ведь коронация будет проводиться впервые за 70 лет.
По традиции, король Чарльз предстанет перед народом, после чего примет коронационную присягу и сядет в коронационное кресло. После помазания, которое проведет Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоится инвеститура – королю вручат регалии, а архиепископ возложит на голову короля корону. В момент коронации по всей Великобритании будут раздаваться вооруженные салюты. В финальной части король пересядет с коронационного кресла на трон.
Также будет коронована королева Камилла, хотя ей не придется приносить присягу. По возвращении в Букингемский дворец король и королева поздравят людей с балкона дворца.
Коронация будет отражать роль монарха сегодня и "смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и пышность", говорится в официальном релизе Букингемского дворца.
Трансляцию будут вести британские каналы, в том числе и в Youtube:
- ВВС
- ITV 1
- Sky News
Также прямой эфир будет вести официальный канал Букингемского дворца на YouTube — The Royal Family Channel.
Также обещают, что трансляцию будут вести и американские телеканалы: ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News.
В Украине эксклюзивно коронацию будет транслировать канал "Суспільне Культура". Ведущими станут журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.
Ранее стало известно, что на коронации будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Она уже прибыла в Лондон и встретилась с Акшатой Мурти, супругой премьер-министра Риши Сунака.
Также Фокус подробно описывал, как именно будет проходить коронация Чарльза III и какие королевские сокровища будут при этом задействованы. В обычное время они хранятся в Тауэре, но при этом являются "рабочими". Их извлекают из витрин каждый раз, когда в этом есть потребность.
Интересно, но самым старым предметом является ложечка для елея. Остальные сокровища были изготовлены куда позже.
И, что касается коронации королевы Елизаветы в 1953 году, то ее, среди сотен других журналистов, освещала будущая первая леди США – Жаклин Бувье, после – Жаклин Кеннеди. Тогда она работала в издании The Washington Times-Herald.