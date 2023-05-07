"Смерть с жезлом" и сексуальный военный: детали коронации Чарльза III, которые вы не заметили

Хоть коронация короля Чарльза 6 мая и была куда короче, чем коронация его матери, на ней тоже нашлось место интересным деталям и инцидентам, которые могли ускользнуть от глаз зрителей.

Во время трансляции коронации Чарльза III, которая освещалась десятками СМИ, были необычные моменты и странности. Подборку ускользнувших от внимания зрителей кадров опубликовал таблоид Daily Mail.

Паж со звездной мамой

Мантию короля Чарльза несли его внук принц Джордж, лорд Оливер Чолмондели, Николас Барклай и Ральф Толлемач. Все они связаны с королевской семьей.

Ральф Толлемач - самый высокий из пажей короля Чарльза Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Отец последнего, Эдвард, крестник короля Чарльза, а его мать Софи еще и кинозвезда. Она снималась в фильме "Рыбка по имени Ванда", когда ей было шесть лет.

Кривой крест

Крест на державе, одном из символов королевской власти, немного кривой. Это все потому что его уронил вор в 1671 году.

Крест на державе слегка согнут с 1671 года Фото: Getty Images

Во время Гражданской войны в Англии полковник ирландского происхождения Томас Блад перешел на другую сторону, чтобы сражаться с Оливером Кромвелем.

Но когда Чарльз II вернулся на трон, Блад стал одним из самых разыскиваемых людей в Англии и попытался украсть драгоценности короны из лондонского Тауэра. И уронил державу, погнув крест и помяв золотую сферу. Это так и не исправили.

Карета с историческими артефактами

Черная, украшенная золотом карета, на которой король Чарльз III и королева Камилла следовали из Букингемского дворца на их коронацию в Вестминстерском аббатстве, была построена 13 лет назад. И ее внутренние деревянные панели были сделаны из древесины 100 исторических артефактов. Была использована дубовая древесина флагмана Генриха VIII "Мэри Роуз" и дерево от королевской яхты "Британия". А корона на крыше вырезана из дерева флагмана лорда Нельсона, HMS Victory. Также там есть часть мушкетного ядра из битвы при Ватерлоо.

Карета буквально набита историческими артефактами Фото: Getty Images

Впервые карета была использована на государственном открытии парламента 4 июня 2014 года.

Сумка с 100 монетами

Будучи лордом-председателем Тайного совета, член парламента от тори Пенни Мордонт, та самая леди в бирюзовом платье, которая несла обнаженный меч перед королем, использовала мешочек со ста недавно отчеканенными медно-никелевыми монетами номиналом 50 пенсов с изображением коронованного короля для символического выкупа меча. Это древний обычай и до 1971 года использовались 100 серебряных шиллингов.

Госпел-хор со свадьбы принца Гарри

На коронации короля Чарльза выступал тот же госпел-хор, что и на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Примечательно, но пригласил их именно Чарльз и был в восторге от выступления, а вот Меган осталась недовольной, заявив, что исполнение было "слишком ритмичным".

Особенный синий ковер

Специально для коронации в Вестминстерском аббатстве постелили новый ковер королевского синего цвета. Его создали из специальной гладкой ткани, за которую не цеплялись мантии короля и королевы.

Сине-желтый ковер на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Также был и желтый ковер, так что получилось сочетание в цветах украинского флага. Но также это и цвета флага покойной королевы Елизаветы.

Горячий майор

Целая армия зрителей пришла в восторг, увидев помощника короля, майора Джонатана Томпсона в традиционном шотландском наряде. Его уже прозвали "Горячим конюшим", а в соцсетях наградили эпитетами "лихой" и "красивый".

Майор Джонатан Томпсон в килте следует за королем Фото: Getty Images

Но поклонники майора Томпсона могут быть разочарованы тем, что 39-летний офицер 5-го батальона Королевского полка Шотландии уже 13 лет женат на директоре по маркетингу Кэролайн, и у них двое детей. И он неоднократно появлялся на официальных фото. Например, в 2022 году он приветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Лондон.

К слову, схожие эмоции вызвала и Пенни Мордонт, бывший министр обороны, которая несла меч перед королем. Она была первой женщиной, которой доверили эту важную роль.

Памятные деревья

Король Чарльз обожает ботанику, а потому у Большой западной двери Вестминстерского аббатства были высажены два куста тиса. После коронации их пересадили в новый сад в Сандрингеме, который будет открыт для публики в качестве постоянного напоминания о прошедшем дне.

Призрак мрачного жнеца

Социальные сети пришли в ажиотаж, увидев таинственную фигуру в капюшоне с жезлом перед началом коронации в аббатстве.

Мрачный Жнец на коронации короля Чарльза

Мрачный жнец – это своего рода образ смерти, которая в европейской культуре часто изображается в виде скелета с косой, облаченного в белый или черный балахон с капюшоном (англ. Grim Reaper – "Мрачный жнец").

Но Жнец оказался обычным священнослужителем и в мрачном образе он предстал из-за игры света.

Щегольские туфли короля Чарльза

Обувь короля привлекла особое внимание, так как появился он в туфлях со сверкающими пряжками. Хоть он и любит свои старые туфли с заплатками, для коронации сделали новую пару обуви, так называемые "оперные туфли". Они были изготовлены вручную компанией Gaziano & Girling из Нортгемптона из швейцарской телячьей кожи.

На коронации Чарльз появился в щегольских туфлях Фото: Getty Images

Кожа на подошвах была изготовлена на кожевенном заводе в Девоне, где используются древние методы. Серебряные пряжки были заказаны компанией Goldsmiths Company по образцу пары, которую носил Георг VI.

Синие гривы

Украшения на гривах коней, которые тянули кареты были данью уважения королю и его страсти к экологии. Впервые подобные украшения для грив появились во время коронации королевы Виктории, но для Чарльза "косы" сделали из переработанных пластиковых бутылок.

Синие украшения для грив были созданы из пластиковых бутылок Фото: Getty Images

И он выбрал королевский синий цвет – любимый цвет его матери.

Напомним, после коронации принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились личным видео, снятым у Кенсингтонского дворца. Там было несколько уникальных кадров, которые демонстрировали, как семья принца Уэльского собиралась в Вестминстерское аббатство.