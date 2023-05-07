Могут оказаться вещими: эксперты назвали пять снов, которые предсказывают будущее

Падение, полет, преследование, обнаженность и выпадение зубов, по мнению экспертов, не просто сны, которые отображают пережитые за день эмоции человека. Они способны влиять на ближайшее будущее.

Пять распространенных снов, которые видят люди, говорят не только о пережитых за день эмоциях, но и предсказывают будущее. Эксперты Bed Kingdom назвали сны, которые могут оказаться вещами.

О чем говорит падение во сне

Такого рода сны — это способ нашего мозга донести до человека то, чтобы он был осторожен и внимательно проверял свою повседневную жизнь на наличие потенциальных угроз.

Кроме того сны о падении могут говорить о том, что в недалеком прошлом человек испытывал такие эмоции, как страх, подавленность и беспомощность.

Сны о преследовании: почему их видят люди

Если человек во сне убегает от преследователя, это может говорить о том, что он испытывает гнев по отношению к чему-то. Также они предупреждают о надвигающейся опасности.

Во сне выпадают зубы: что это значит

Такие сны могут свидетельствовать о том, что человеку чего-то не хватает в повседневной жизни. Они также говорят о том, что человеку не уверен в себе. Кроме того сон о выпадении зубов может служить сигналом о том, что человек не находит общий язык со своим телом и неправильно интерпретирует его сигналы.

К чему снится обнаженность

Сны, связанные с обнажением, могут быть способом справиться с чувством незащищенности и уязвимости. Такой сон может даже свидетельствовать о том, что спящий человек в чем-то обвиняет или готовится обвинить другого человека.

С другой стороны сны об обнажении — это признак того, что человек чувствует язык тела и правильно растолковывает эти сигналы.

Полет во сне: что значит этот сон

Эти сны чаще всего снятся тем людям, которые ощущают абсолютною свободу. Однако, если во сне человек пытается взлететь, но не может этого сделать, то такой сон указывает на отсутствие уверенности в повседневной жизни.

Напомним, в апреле эксперты рассказали, почему следует избегать дневного сна и как это связано с инсультом. Они полагают, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Также в марте СМИ писали о том, какие пять вещей, которые нужно убрать из своей спальни, чтобы сон был крепким. По мнению экспертов, многие из нас сами виноваты в том, что плохо засыпают и не могут расслабиться во сне. Ведь спальня должна быть настоящим убежищем для покоя, а не просто комнатой.