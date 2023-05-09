"Евровидение 2023". Какие песни исполнят участники первого полуфинал
Представители Украины, группа TVORCHI, автоматически вышли в финал, так как в прошлом году наша страна победила на конкурсе.
Сегодня, 9 мая, в британском Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение", который проходит от имени Украины. Всего в этом году в конкурсе примут участие 37 стран. Об этом пишет Deadline.
Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI, которая стала победителем Национального отбора. А так как наша страна победила в прошлом году, то представители Украины автоматически проходят в финал конкурса.
В первом полуфинале выступят 15 конкурсантов, в финал выйдут 10 из них.
Интересно, но победу пока прогнозируют представительнице Швеции Лорин, которая уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году.
На втором месте, может оказаться представитель Финляндии Käärijä, а на третьем – представительница Франции La Zarra. Украинцам прогнозируют четвертое место. Интересно, но в первом полуфинале выступит авангардная группа из Хорватии, которая представить обидную для Путина песню.
Песни представлены в порядке выхода конкурсантов на сцену.
Норвегия — Алессандро Меле — Queen of Kings
Мальта — The Busker Dance — Our Own Party
Сербия — Люк Блэк — Samo mi se spava
Латвия — Sudden Lights — Aijā
Португалия — Mimicat — Ai coração
Ирландия — Wild Youth — We Are One
Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ
Швейцария — Ремо Форрер Watergun
Израиль — Ноа Кирелл — Unicorn
Молдова — Паша Парфений — Soarele și luna
Швеция — Лорин — Tattoo
Азербайджан — TuralTuranX — Tell Me More
Чехия — Vesna — My Sister’s Crown
Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер — Burning Daylight
Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha
Напомним, на "Евровидении-2022" победила группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Но из-за полномасштабного вторжения РФ в нашу страну право проведения конкурса было передано Великобритании, так как их представитель занял второе место на конкурсе. "Евровидение 2023" будет проведено от имени Украины.