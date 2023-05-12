Принцесса Беатрис дала редкий комментарий о королеве Камилле
Дочь скандального принца Эндрю вспомнила о благотворительной деятельности супруги короля.
34-летняя принцесса Йоркская Беатрис дала редкий комментарий по поводу королевы Камиллы. Об этом пишет Hello Magazine.
Накануне дочь принца Эндрю вернулась к своим официальным королевским обязанностям, посетив церемонию вручения книжной премии "Оскар".
Во время мероприятия принцесса Беатрис дала редкий комментарий о жене нового короля Великобритании Чарльза ІІІ, королеве Камилле.
"В эти выходные мне напомнили – это были большие выходные – о важности сообщества", – обратилась к гостям дочь Сары Фергюсон. "Я также знаю о важности грамотности для Ее Величества Королевы, и я надеюсь, что мы сможем найти больше способов сотрудничества с книжной премией".
Племянница короля вспомнила о мощной благотворительной деятельности его жены, которой она занималась задолго до восхождения на престол. В частности, Чарльз ІІІ и королева Камилла занимались вопросами экологии, из-за чего на их коронационных мантиях были вышитые растения.
Принцесса Беатрис появилась на публике вскоре после того, как она присоединилась к своей беременной сестре принцессе Евгении на коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023.
Напомним, принцесса Беатрис посетила экологическое мероприятие в компании своего сына и пасынка.
Также Фокус писал об образах дочерей принца Эндрю и Сары Фергюсон на коронации Чарльза ІІІ.