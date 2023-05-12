Операция не помогла: Дольф Лундгрен признался, что ему поставили смертельный диагноз

65-летний актер рассказал, что после неудачной операции услышал от врачей прогноз о будущем в "два-три года", однако он не был расстроен, поскольку прожил яркую и насыщенную жизнь.

Знаменитый американский актер боевиков 90-х 65-летний Дольф Лундгрен впервые признался, что с 2015 года борется с неутешительным диагнозом врачей. Тогда врачи диагностировали у актера опухоль в почке, которая переросла в рак. Об этом 11 мая сообщило издание Daily Mail.

По информации журналистов, в 2015 году врачи думали, что болезнь отступит, если провести срочную операцию, но, к сожалению, рак вернулся в 2020 году.

"Медики удалили одну опухоль, потом еще две и спустя некоторое время еще три маленькие. В 2020 году я вернулся в Швецию, мне сделали МРТ. Они обнаружили, что вокруг прооперированной области образовалось несколько опухолей", – поделился актер.

Звезда боевиков рассказал, что после того, как врачи поставили ему диагноз, они посоветовали проводить больше времени с семьей и сделать в карьере перерыв. Он поделился, что не был опечален этими известиями, поскольку считает что прожил яркую и насыщенную жизнь.

"Я спросил его (врача, – ред.): "Как ты думаешь, сколько мне осталось?" и, кажется, он ответил: "Два-три года", но по голосу я понял, что меньше. Ты смотришь на свою жизнь и думаешь – я прожил чертовски прекрасную жизнь. Я прожил как будто пять жизней в одной. Так что я не чувствую печали", – поделился Лундгрен.

Напомним, в конце марта 2023 года звезды боевиков 90-х Дольф Лундгрен и Арнольд Шварценеггер вместе сходили на тренировку в тренажерный зал Gold's Gym на Венис-Бич в Калифорнии.

Также напомним, что в 2021 году звезда американских боевиков попал в поле зрения папарацци, когда целовался со своей молодой невестой 24-летней фитнесс-тренером Эммой Крокдал.