Синди Кроуфорд и Джиджи Хадид: как звезды поздравили мам с Днем матери 2023

Знаменитости обратились к своим мамам и детям трогательными речами.

По неписаным правилам соцсетей, в праздничный день как публичные, так и менее известные люди делятся общими кадрами с "виновниками" события и обращаются трогательными речами. Фокус собрал самые теплые поздравления с Днем матери 2023 от мировых и украинских знаменитостей.

Джиджи Хадид

Американская модель показала черно-белое фото своей беременности дочерью Хай, родившейся осенью 2020 года.

"Воспитывая мою лучшую", — подписала кадр звезда подиумов палестинского происхождения, которая практически не показывает свою единственную наследницу от Зейна Малика. Пара разошлась спустя год после рождения малыша, поэтому сейчас Джиджи, которой приписывают роман с Леонардо Ди Каприо, сама воспитывает двухлетнюю Хай Хадид Малик.

Джиджи Хадид Фото: скріншот

В частности, знаменитость репоснула публикацию из своего фан-аккаунта, который поделился рядом фото маленькой Джиджи с ее мамой Иоландой Хадид. На снимках также изображена младшая сестра модели Белла Хадид и их брат Анвар, в свое время встречавшийся с Дуа Липой.

Джиджи Хадид с мамой

Зендая

26-летняя американская актриса и певица Зендая показала фото своей мамы Клэр Штормер из ее юности.

"С Днем матери. Я люблю тебя всем своим сердцем. И это фото меня убивает", — подписала общий снимок с мамой девушка Тома Холланда.

Зендая с мамой Фото: Скріншот Мама Зендаи Фото: скріншот

Синди Кроуфорд

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала архивное фото со своими двумя детьми – дочерью Кайей и сыном Пресли.

"Эти двое сделали меня мамой ❤️ Я так люблю вас обоих!" – подписала снимок знаменитость.

Между тем, ее 21-летняя дочь Кайя репоснула публикацию в свои сторис и отметила: "Лучшая мама в мире. Мы любим тебя".

Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и сыном Пресли Фото: скріншот

Клаудия Шиффер

52-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер показала архивное фото со своей матерью.

"С Днем матери, мама на небесах", — подписала кадр звезда подиумов, который она выложила еще в марте 2023, когда праздновали День матери в Европе, а 14 мая она перерепостила его в сторис и отметила: "С Днем матери моих американских друзей".

Клаудия Шиффер со своей мамой Фото: скріншот

Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера поделилась архивным кадром со своей мамой Кэнни Болдуин.

"Мама", — лаконично подписала архивное фото звезда подиумов и бизнес-вумен.

Хейли Бибер с мамой Фото: скріншот

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас находится в американском туре, выложила селфи со своей мамой Ольгой.

"С Днем матери", — подписала кадр звезда сцены.

Надя Дорофеева с мамой Фото: скріншот

Алексей Дурнев

А телеведущий и блогер Алексей Дурнев показал фотографию своей мамы на фоне Андреевской церкви в Киеве.

"Мам, люблю", — подписал снимок юморист.

Мама Алексея Дурнева Фото: скріншот

Семья Бекхэмов

Британский футболист Дэвид Бекхэм выложил архивное фото своей жены Виктории и отметил: "С Днем матери самую прекрасную маму и всех самых прекрасных мам".

Между тем, их сын Бруклин находится в США со своей женой Николой, которая показала его фото со своей бабушкой.

"Счастливый день матери с нашей королевой", — подписала снимок американская актриса.

Виктория Бекхэм Фото: Скріншот Бруклин Бекхэм Фото: Скріншот

Сама же Виктория Бекхэм обратилась к своей маме на рабочей странице, где продает косметику.

"От использования ее губной помады в качестве импровизированных румян на детской площадке до создания #VictoriaBeckhamBeauty. Моя мама — настоящая #VBBMuse!! С Днем матери в США всех, кто празднует xx VB 💕", — отметила бизнес-вумен.

Виктория Бекхэм со своими родителями

Племянница принцессы Дианы

30-летняя Элиза Спенсер показала, как провела это воскресенье со своей матерью Викторией.

Мама Элизы Спенсер Фото: скріншот

Эльза Хоск

34-летняя шведская модель Эльза Хоск поделилась каруселью фото своей беременности и кадрами двухлетней дочери Тууликки.

"Чуть больше 2 лет назад ты сделала меня мамой и сложила пазл к самой большой частице моего сердца. Люблю тебя бесконечно!!! Поздравляю с Днем матери всех невероятных мам, которые делают все возможное, без устали и бескорыстно, чтобы воспитать добрых, сильных деток❤️" .

Эльза Хоск

Шакира

Колумбийская певица Шакира показала трогательный кадр своего отца и матери.

"Поздравляю с Днем матери женщину, которая научила меня любить", — подписала снимок мама двоих.

"Мама самой важной латиноамериканской иконы 😍❤️❤️", "Не удивительно, что ты отдаешь столько любви, Шакира! Вас воспитали с чистейшими чувствами 🙌❤️", "И с Днем Матери тебя, Королева! Лучшая в мире мамочка для Милана и Саши", — пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Родители Шакиры

Светлана Бевза

Украинская дизайнер Светлана Бевза также показала ряд кадров со своими двумя детьми.

"День Матери! Вот несколько случайных фотографий месяца, с этими двумя так весело. Мне так посчастливилось каждый день быть мамой двух замечательных детей. Они каждый день приносят солнце в мою жизнь. Папа @volodymyr_omelyan они так по тебе скучают! Я мечтаю, чтобы мы скоро выиграли эту войну и снова могли быть вместе", — подписала снимки дизайнер, которой недавно представилась возможность посетить Met Gala 2023.

Дети Светланы Бевзы

Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса показала, как смотрит свою новую картину "Мать" со своей и мамой Бена Аффлека.

"Смотрю #TheMother с моими замечательными матерями!!!" — подписала видео звезда соцсетей.

Дженнифер Лопес со своей и мамой Бена Аффлека

Также Фокус писал о поздравлениях от звезд с Днем матери в 2022 году.