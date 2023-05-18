Дочь Джуда Лоу была замечена в компании таинственного бойфренда

Дочь Джуда Лоу Айрис замечена с потенциальным новым бойфрендом в Каннах.

22-летняя модель Айрис Лоу была замечена в сопровождении таинственного бойфренда. Пару сфотографировали, когда они выходили из роскошного отеля Martinez на Французской Ривьере. Об этом пишет PageSix.

Девушка выбрала для выхода белую плиссированную мини-юбку и соответствующую укороченную блузку с длинными рукавами, которая продемонстрировала ее подтянутый живот. Свой образ Айрис дополнила черными сандалями, солнцезащитными очками прямоугольной формы, золотыми серьгами кольцами.

Ее спутник для прогулки на солнечном юге Франции надел белую майку и обрезанные шорты карго. Парень дополнил образ носками, черно-белыми кроссовками Nike, солнцезащитными очками Prada и серебряными часами.

Айрис Лоу Фото: Getty Images

Джуд Лоу делит дочь с бывшей супругой Сэди Фрост, с которой состоял в браке с 1997 по 2003 год. В браке у них родилось трое детей: 26-летний Рафферти, 22-летняя Айрис и 20-летний Руди.

Напомним, старшие дети Джуда Лоу – Рафферти и Айрис, стали моделями. Айрис часто выходит на подиум, а Рафферти недавно стал лицом бренда Brioni вместе с отцом.

Также Фокус писал, что в феврале этого года актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз.