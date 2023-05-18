Дочь Джуда Лоу была замечена в компании таинственного бойфренда

Дочь Джуда Лоу Айрис замечена с потенциальным новым бойфрендом в Каннах.

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22-летняя модель Айрис Лоу была замечена в сопровождении таинственного бойфренда. Пару сфотографировали, когда они выходили из роскошного отеля Martinez на Французской Ривьере. Об этом пишет PageSix.

Девушка выбрала для выхода белую плиссированную мини-юбку и соответствующую укороченную блузку с длинными рукавами, которая продемонстрировала ее подтянутый живот. Свой образ Айрис дополнила черными сандалями, солнцезащитными очками прямоугольной формы и золотыми серьгами-кольцами.

Ее спутник для прогулки на солнечном юге Франции надел белую майку и обрезанные шорты карго. Парень дополнил образ носками, черно-белыми кроссовками Nike, солнцезащитными очками Prada и серебряными часами.

Айрис Лоу Фото: Getty Images

Джуд Лоу делит дочь с бывшей супругой Сэди Фрост, с которой состоял в браке с 1997 по 2003 год. В браке у них родилось трое детей: 26-летний Рафферти, 22-летняя Айрис и 20-летний Руди.

Напомним, старшие дети Джуда Лоу – Рафферти и Айрис, стали моделями. Айрис часто выходит на подиум, а Рафферти недавно стал лицом бренда Brioni вместе с отцом.

Также Фокус писал, что в феврале этого года актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз.