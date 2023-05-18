Дочка Джуда Лоу була помічена у компанії таємничого бойфренда

Дочка Джуда Лоу Айріс помічена з потенційним новим бойфрендом у Каннах.

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22-річна модель Айріс Лоу була помічена у супроводі таємничого бойфренда. Пару сфотографували, коли вони виходили із розкішного готелю Martinez на Французькій Рів'єрі. Про це пише PageSix.

Дівчина вибрала для виходу білу плісовану міні-спідницю та відповідну укорочену блузку з довгими рукавами, яка продемонструвала її підтягнутий живіт. Свій образ Айріс доповнила чорними сандалями, сонцезахисними окулярами прямокутної форми та золотими сережками-кільцями.

Її супутник для прогулянки сонячним півднем Франції одягнув білу майку та обрізані шорти карго. Хлопець доповнив образ шкарпетками, чорно-білими кросівками Nike, сонцезахисними окулярами Prada та срібним годинником.

Айріс Лоу Фото: Getty Images

Джуд Лоу ділить дочку з колишньою дружиною Седі Фрост, з якою був одружений з 1997 по 2003 рік. У шлюбі у них народилося троє дітей: 26-річний Рафферті, 22-річна Айріс та 20-річний Руді.

Нагадаємо, старші діти Джуда Лоу – Рафферті та Айріс, стали моделями. Айріс часто виходить на подіум, а Рафферті нещодавно став обличчям бренду Brioni разом із батьком.

Також Фокус писав, що у лютому цього року актор Джуд Лоу став батьком усьоме.