Дочь Деми Мур впервые вышла в свет после рождения первенца (фото)

Новоиспеченная мама отправилась на рынок за покупками.

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, которая 18 апреля родила своего первого ребенка, была замечена в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выбрала для выхода за покупками на рынке Эревхон летний белый ансамбль, состоящий из макси-юбки и свободной рубашки. Свой образ Румер дополнила белыми сандалями без шнурков, солнцезащитными очками с бежевой оправой и коричневым клатчем. Светлые волосы дочь звездных родителей оставила распущенными и предпочла быть без макияжа.

Напомним, Румер сообщила, что родила первенца 18 апреля. Актриса и ее возлюбленный Дерек Ричард Томас рассказали, что назвали девочку Луэттой Исли Томас Уиллис.

"Ты чистая магия, — написала под снимком Уиллис. — Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты больше, чем мы когда-либо мечтали".

О своей беременности Румер сообщила в декабре, загрузив серию изображений, на которых ее кавалер кладет голову ей на живот. В том же месяце она отпраздновала шесть лет трезвости и поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она еще малышкой на качелях во дворе.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала первое фото своей внучки.