От супермоделей до обладательниц "Оскара". С кем встречался Брэдли Купер

Хоть Брэдли Купер и обладает статусом одного из самых сексуальных мужчин современности, но сам он себя не считает ловеласом. В последнее время звезду Голливуда видят только в компании мамы или дочки.

Брэдли Купер в недавнем интервью признался, что не считает себя ловеласом, но история его романов свидетельствует об обратном. Ведь среди его девушек были и супермодели вроде Ирины Шейк и известные актрисы, как Рене Зеллвегер. Об этом пишет Mirror.

48-летний актер прославился еще в 1999 году, когда снялся в качестве приглашенной звезды в сериале "Секс в большом городе". После были фильмы "Обещать — не значит жениться", "Мальчишник в Вегасе" и прочие, после которых он стал звездой.

В 2011 году Купер был назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих и заработал статус секс-символа в Голливуде.

"Если вы одинокий мужчина и вам посчастливилось быть в этом бизнесе, вы считаетесь бабником. Но сам я себя ловеласом не считаю", — сказал он тогда журналу People.

И хоть у Брэдли Купера длинный список любовных побед, в последнее время его видят только в компании мамы, или дочки. А ведь у него были романы с супермоделями и известными актрисами.

Дженнифер Эспозито

Звезда фильма "Столкновение" и сериала "Голубая кровь" познакомилась с Брэдли Купером на съемках.

Дженнифер Эспозито

Пара заключила брак в 2006 году, однако уже на следующий год Эспозито подала на развод.

Рене Зеллвегер

Роман Рене и Брэдли начался в 2009 году, однако близко они познакомились тремя годами ранее, на съемках фильма "Дело № 39".

Рене Зеллвегер Фото: Getty Images

В том же году Рене провела Рождество с Брэдли в доме его родителей в Лос-Анджелесе.

"Я просто люблю ее. Мне нравится с ней сниматься, Я могу многому у нее научиться", — рассказывал Брэдли.

Однако в 2011 году они расстались, но остались друзьями. В 2020 году Купер поддерживал бывшую девушку, когда она получила "Оскар" за фильм "Джуди".

Дженнифер Лопес

Вскоре после расставания с Рене, Брэдли Купера стали часто видеть в компании Дженнифер Лопес. Но он настаивал, что они просто друзья.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"После свидания в Нью-Йорке Брэдли и Дженнифер поддерживали связь. Ей действительно нравится Брэдли, они весело проводят время вместе и он заставляет ее смеяться", — говорил источник в то время. Спустя годы Дженнифер призналась, что дала Брэдли совет, как не нервничать на сцене во время вручения премии "Оскар" в 2019 году.

"Я сказала: "Песня такая красивая. Когда зрители услышат первые несколько нот, они начнут аплодировать. Так что не волнуйся. Просто пой. Он такой: "Я понял, понял, хорошо", — рассказала Лопес. И дуэт Леди Гаги и Брэдли Купера правда имел успех.

Зои Салдана

После у Брэдли Купера был коротких роман с актрисой Зои Салдана.

Зои Салдана Фото: Getty Images

Они познакомились на съемках фильма "Слова", но отношения продлились меньше года и пара рассталась в 2012 году.

Сьюки Уотерхаус

Сьюки и Брэдли впервые видели вместе в феврале 2013 года, когда модель и актер уехали в одной машине с церемонии вручения наград Elle Style Awards. В ту же ночь они вместе отправились в ночной клуб с голливудским актером Леонардо ДиКаприо.

Сьюки Уотерхаус и ее новый бойфренд Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Пара держала свои отношения в секрете, но регулярно появлялась вместе. Они встречались почти год, когда Брейди привел Сьюки на SAG Awards в 2014 году в качестве своей пары.

Они также вместе посещали государственный ужин в Белом доме, пока не расстались в 2015 году.

Ирина Шейк

В апреле 2015 года начался самый длинный роман Брэдли Купера – моделью Ириной Шейк. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Ходили слухи о помолвке и даже свадьбе, но в июне 2019 года пара объявила о расставании. Впрочем, их часто видят вместе и инсайдеры даже рассказывали, что они задумываются над тем, чтобы сойтись снова и завести второго ребенка.

Хума Абедин

Однако пока фанаты пары Купер и Шейк гадают, сойдутся ли они вместе, у актера, похоже, начался роман с Хумой Абедин. Хума – политическая активистка, заместитель руководителя президентской предвыборной кампании Хиллари Клинтон и ее ближайшая помощница.

Хума Абедин на Met Gala 2023

Пара познакомилась на Met Gala и была представлена боссом VOGUE Анной Винтур.

"Они встречаются, но это еще не то, что происходит на полной скорости. Все на ранней стадии. Брэдли очарован ею", — рассказывал источник, однако Брэдли и Хума никак не комментируют слухи о своем романе.

Напомним, недавно Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью Леей, своим единственным ребенком.