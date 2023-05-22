Названа стоимость похорон королевы Елизаветы II

Британский монарх ушла из жизни в сентябре 2022 в возрасте 96 лет.

Похороны королевы Елизаветы II и прощание с монархом в сентябре 2022 года стоили британскому правительству примерно 162 миллиона фунтов стерлингов (почти 200 миллионов долларов, или более 7 млрд гривен). Об этом пишет AP News.

"Приоритет правительства заключался в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства, одновременно организуя безопасность и порядок", — сказал в заявлении Джон Глен, главный секретарь британского казначейства.

По предварительным данным, только охрана обошлась в 7,5 млн долларов.

Государственные похороны Елизаветы II, которые состоялись 19 сентября 2022, были первыми в королевстве после похорон бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965 году.

Историческое мероприятие, на котором присутствовали мировые лидеры и высокопоставленные лица, состоялось после 10-дневного национального траура после смерти королевы в возрасте 96 лет. Она находилась на троне 70 лет и летом 2022 отметила свой Платиновый юбилей правления.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Сотни тысяч человек тогда собрались у лондонского Вестминстер-холла, чтобы попрощаться с королевой. Елизавета II и ее муж принц Филипп, ушедший из жизни в апреле 2021, были похоронены в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Последние королевские похороны до этого прошли для матери королевы в 2002 году. Расходы на него оценивались примерно в 5,4 млн фунтов стерлингов (приблизительно 240 млн гривен).

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла надела на церемонию коронации колье покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о взаимоотношениях Елизаветы II и Меган Маркл незадолго до смерти монарха.