Блогер Саша Бо объявила о третьей беременности (видео)
Звезда соцсетей уже воспитывает двух сыновей – Даню и Женю.
27-летняя украинская блогер Саша Бо объявила о третьей беременности. Новостью звезда соцсетей поделилась в своем Instagram.
"👼🏼", — лаконично подписала знаменитость короткий ролик, на котором без слов продемонстрировала заметные изменения в своей фигуре.
Подписчики блогера, которая уже воспитывает двух сыновей, сразу начали поздравлять ее с будущим пополнением в семье.
"Поздравляю!✨✨✨", — написала другая блогер-миллионник Алина Френдий.
"Я вас поздравляю! Очень за вас радуюсь, от всего сердца! 😍 Пусть ваш будущий ребеночек и все дети на земле не знают войны! А вам прекрасной и легкой беременности", — пишут фолловеры Саши Бо.
Отцом ребенка является врач Платон Тарнавский, с которым блогер поженилась в сентябре 2022. До этого Саша Бо была замужем за Игорем Пустовитом, от союза с которым воспитывает двух сыновей — Даню и Женю.
Осенью 2021 разгорелся громкий скандал вокруг их развода, ведь двое дали откровенные интервью о проблемах в своих отношениях.
После разрыва с Пустовитом Саша Бо стала встречаться с бывшим одногруппником Платоном Тарнавским, а впоследствии они узаконили отношения.
Напомним, Саша Бо прокомментировала интервью своего бывшего мужа Игоря Пустовита.
Также Фокус писал о свадьбе Саши Бо и Платона Тарнавского в сентябре 2022.