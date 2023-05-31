Джессика Честейн продемонстрировала идеальный деловой ансамбль (фото)
Знаменитость рассказала о работе над новым успешным проектом.
46-летняя американская актриса Джессика Честейн продемонстрировала идеальный деловой ансамбль на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне звезда картины "Интерстеллар" прибыла в студию NBC в Нью-Йорке на шоу "Today", чтобы поговорить с ведущей о своей номинации на лучшую женскую роль, полученную за роль в "Кукольном доме".
"Это мечта, которая осуществилась", — призналась актриса, сидя на съемочной площадке в насыщенно-синем костюме с брюками с высокой талией и пиджаком в тон, который обтягивал ее бедра. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками и сумочкой в тон основного наряда.
К изысканному ансамблю Честейн, которая посещала Украину во время полномасштабной войны, также добавила простую блузку кремового оттенка на пуговицах.
В драме Генрика Ибсена Джессика играет роль Норы, жены и матери, которая вынуждена подвергать сомнению все в своей чрезвычайно структурированной жизни.
Темы постановки включают внешность, власть денег и место женщины в патриархальном обществе.
Проект получил семь номинаций, включая лучшую режиссуру и лучшее воспроизведение пьесы, продюсером которой была номинирована Джессика.
Напомним, Джессика Честейн упала на публике.
Также Фокус писал о кардинальном изменении имиджа Джессики Честейн.