6 мая 2023 года Камилла Паркер-Боулз короновалась вместе со своим мужем в Вестминстерском аббатстве.

Стало известно, что будет с королевой Камиллой, если Чарльз ІІІ умрет первым. Об этом пишет New York Post.

Если 74-летний Чарльз умрет раньше Камиллы, ей будет присвоен титул "королева-вдова". Поскольку вторая супруга монарха исключена из Виндзорского рода, она не будет единственной королевой, если Чарльз умрет раньше нее.

Тем временем старший сын Чарльза ІІІ, 41-летний принц Уильям, займет трон монарха Соединенного Королевства вместе со своей супругой и принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Какую власть имеет королева-вдова?

Такой титул традиционно присваивается суверенным вдовам — и впервые его использовала королева Аделаида в 1830 году, когда умер ее муж, король Вильгельм IV. Поскольку у них не было жизнеспособного наследника, его племянница, королева Виктория, взошла на престол.

В частности королева-вдова просто вдова умершего короля, она не будет обладать большой властью. Однако она будет иметь определенное мягкое влияние на вопросы суда. Она также не имеет законных претензий стать преемницей короля после его смерти.

Королева Камилла и король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз хочет, чтобы его внуки сразу сделали верный выбор своего партнера.

Также Фокус писал об идеальном летнем образе королевы Камиллы в цветочном платье.