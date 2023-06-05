В Украине запустили чат-бот для бесплатной диагностики и лечения рака, — НСЗУ

Чат-бот будет служить помощником в лечении онкологических заболеваний и справочным инструментом для людей, у которых есть подозрения или уже установлен диагноз онкология.

В Украине стала доступна бесплатная диагностика и лечение онкологических заболеваний. Для получения дополнительной информации о данной услуге был разработан специальный чат-бот. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Украинские медики отмечают, что диагностика и лечение онкологических заболеваний являются бесплатными для граждан Украины и включены в Программу медицинских гарантий. Финансирование больниц, где проводится лечение, осуществляется за счет Национальной службы здоровья Украины.

"Чтобы повысить осведомленность украинцев о безвозмездной диагностике и лечении рака, права пациентов, Лекарства Контроль разработала чат-бот "Полной грудью". С ботом легко найти больницу, где можно безвозмездно пройти обследование и получить лечение по Программе медицинских гарантий", — добавили в НСЗУ.

Представители Национальной службы здоровья Украины утверждают, что разработанный специализированный чат-бот будет служить помощником в лечении онкологических заболеваний и справочным инструментом для людей, у которых есть подозрения или уже установлен диагноз рака. Программа предоставит необходимую информацию и руководства по лечению для повышения осведомленности и поддержки пациентов.

Чат-бот доступен по ссылке.

Напомним, что ученые под руководством Йельского университета обнаружили эффективный препарат от рака легких. В отчете утверждается, что препарат продемонстрировал "беспрецедентное, статистически значимое и клинически значимое преимущество в общей выживаемости".

Кроме того, исследователи объявили о положительных первых данных по исследованию фазы Ib/IIb препарата VTP-300 в рамках исследования HBV002, в ходе которого были достигнуты первичные и вторичные конечные точки у людей с хронической инфекцией вирусного гепатита В (ВГВ).