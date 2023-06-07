Женщина, которая вышла замуж за тряпичную куклу, удалила "мужу" половой орган после измены

Женщина не устает эпатировать десятки тысяч подписчиков новыми семейными драмами.

37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии, которая прославилась на весь мир после того, как вышла замуж за тряпичную куклу, "родила" от него ребенка и даже обвинила супруга в измене, напомнила о себе новой семейной драмой. По словам женщины, Марсело, а именно так зовут благоверного, снова ей изменил, из-за чего она решила его проучить.

Об измене Мейривоне узнала от друга, который прислал ей сообщение.

"Итак, той ночью мне стало очень плохо, и я заставила его спать на диване", – рассказала она. Но этим не ограничилось, и в качестве наказания женщина оставила "мужа" без полового органа.

"Это просто белый резиновый фаллоимитатор размером около 16 см. Поэтому я решила снять его. Я делала это раньше. Я боюсь, что другие женщины будут прикасаться к пенису Марсело, поэтому мне нравится класть его в ящик с нижним бельем, когда мы идем в бары или на концерты. Тогда нет никаких шансов, что какие-либо другие женщины будут желать его", – пояснила Мораес.

Бразильянка напомнила, что Марсело уже "изменял" ей раньше:

"В прошлый раз я нашла на полу ярко-розовые стринги. Я узнала, что Марсело был с другой женщиной, но когда я спросил, чьи они, он мне не ответил.

"Марсело непослушный, он ходит за женщинами, а потом лжет мне, что ничего не происходит".

Своим подписчикам в соцсетях Мейривоне поведала, что у ее возлюбленного – более 500 контактов в WhatsApp, и все они женщины.

"Время от времени я ловлю его на разговоре с девушкой, и когда спрашиваю, кто это, он пытается сказать, что это его двоюродный брат", – продолжила свой рассказ женщина.

Не так давно Мораес сообщала о том, что неизвестные похитили ее ребенка, тоже тряпичную куклу. Она говорила, что младенца Марселиньо держат в заложниках похитители, требующие за его освобождение 161 фунт стерлингов. Чтобы поскорее найти его, в своем районе "мать" расклеила листовки.

Мейривоне, которая является единственным кормильцем в семье, рассказала, что бросила работу, чтобы найти своего "сына.

Прошлым летом Мораес объявила, что у нее родился третий ребенок от ее "супруга", когда пара вернулась домой из медового месяца в Рио-де-Жанейро.

Она "родила" всего за 35 минут дома, с врачом и медсестрой, и транслировала событие в прямом эфире для аудитории из 200 человек.

Ранее Фокус писал, что колумбиец Кристиан Монтенегро, который не так давно прославился на весь мир, женившись на тряпичной кукле Наталье, а затем объявил о ее третьей беременности, вызвал для нее бригаду скорой помощи. В дело пришлось вмешаться полиции.