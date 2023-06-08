Создатели "Короны" рассказали, что будет дальше с сериалом
Шестой сезон закончится свадьбой короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы.
Создатели сериала "Корона" рассказали, что дальше будет с проектом. Об этом пишет The Sun.
"Корона" может вернуться как серия фильмов, как только шестой (последний) сезон королевской драмы выйдет в эфир позже в этом году.
Согласно источникам, Netflix стремится как-то продолжить сериал, поскольку ранее считалось, что он будет продолжаться лишь до конца шестого сезона.
Телевизионный инсайдер сказал: "Хотя это звучит как кардинальное изменение, оно оказалось огромным успехом "Аббатства Даунтон", у которого было 52 эпизода, а затем он стал двумя хитовыми фильмами".
"Создание фильма или, возможно, серии специальных картин означает, что создатели будут иметь гораздо больше возможностей по времени и темам".
"Они могли бы создать приквел, возможно, сосредоточив внимание на кризисе отречения в 1930-х годах. В конце концов есть возможность вернуться к королевской семье 21 века, возможно, сосредоточившись на встрече Гарри с Меган и его конфликте с Уильямом".
Стриминговая платформа ранее настаивала на том, что ожидаемый этой осенью шестой сезон будет последним.
Высокобюджетный сериал, описывающий жизнь усопшей королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году с принцем Филиппом, стал все более противоречивым.
Другой возможностью был бы приквел, сосредоточенный на детстве и подростковом возрасте покойной королевы.
Последние сцены шестой серии воспроизведут свадьбу Чарльза ІІІ и Камиллы в 2005 году, которых сыграли Доминик Уест и Оливия Уильямс.
Напомним, королева Камилла тайком смотрит сериал "Корона".
Также Фокус писал о съемках сцены свадьбы нового короля Великобритании и его супруги.