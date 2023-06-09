Селена Гомес столкнулась с критикой из-за выбора одежды

Селена Гомес возмутила своих поклонников выбором одежды.

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась снимком из 2018 года в своем Instagram-аккаунте, однако фанаты были возмущены ее выбором наряда от бренда Balenciaga. Об этом пишет Mirror.

На изображении видно, как звезда сериала "Убийства в одном здании" наслаждается мороженым вместе с подругой во время обеда на свежем воздухе.

"Мороженое охлаждает", — написала актриса в подписи вместе с смайликом мороженого.

Однако, в то время как некоторые обеспокоенные поклонники указали на ее "похудение", другие быстро отметили, что фотография, которую Селена опубликовала, была сделана в 2018 году. Кроме того, фанатов очень возмутил выбор одежды Селены — на ней был серый свитер от бренда Balenciaga.

"Не Balenciaga :(", — прокомментировал один человек, а другой добавил: "Селена, нет! Ты носишь Balenciaga".

Третий написал: "ПОЧЕМУ вы все еще поддерживаете b*lenciaga? Что с вами не так??"

Позже знаменитая актриса удалила свою публикацию.

Balenciaga столкнулась с резкой негативной реакцией еще в ноябре прошлого года после запуска кампании, в которой дети держали в руках сумочки с БДСМ-элементами: цепями, ошейниками и с бондажом.

Фото: Balenciaga

Напомним, Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела и ответила хейтерам. Знаменитость выглядела очень эмоциональной в прямом эфире TikTok после того, как ее заставили объяснить бодишеймерам, что она набрала вес из-за лекарств от волчанки. Звезда часто сталкивается с критикой своей внешности.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.