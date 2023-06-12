Ребел Уилсон опубликовала новые фото 8-месячной дочери

Актриса воспитывает дочку вместе с невестой Рамоной Агрумой.

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон двумя новыми фотографиями своей очаровательной 8-месячной дочери. Снимки знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Моя малышка", — подписала звезда "Идеального голоса" два изображения, на которых видно, как она держит свою дочь на руках.

На первом кадре Уилсон отводит взгляд от камеры, а Ройс с любопытством смотрит в объектив.

На девочке был узорчатый комбинезон, телесный бантик для волос и розовый нагрудник в белый горошек с красным именем, выгравированным на нем. Тем временем звезда экрана была одета в коричневый кардиган с голубым принтом и белую футболку под ним.

На втором фото и мама, и дочка пристально смотрели в камеру.

Ребел Уилсон с дочкой Фото: Instagram @rebelwilson Ребел Уилсон с дочкой Фото: Instagram @rebelwilson

В комментариях выяснилось, что нагрудник Ройс был подарком от голливудского парикмахера Шерил Маркс.

Напомним, Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей актрисы стала дизайнер Рамона Агрума. В феврале этого года влюбленные обручились.

В начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.