Жена принца Уильяма стала принцессой Уэльской только в сентябре 2022 года.

Королевские фаны дали Кейт Миддлтон "новый титул". Об этом пишет Daily Mail.

Поскольку жена принца Уильяма в последнее время много раз посещала город Слау, ее предлагают называть принцессой Слау.

Принц и принцесса Уэльские совершили неожиданный визит в мае 2023 года. Они пришли со своими детьми на день активности в Слау.

В феврале будущая королева посетила Oxford House Community Care (также в Слау), и тогда сообщалось, что Кейт Миддлтон очень заинтересовалась местными общинами после своего переезда в Беркшир.

Кейт Миддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Королевский наблюдатель пошутил: "Возможно, Кейт стоило бы сменить название "Принцесса Слау!", а другой сказал: "Было отмечено, что для Кейт и Уильяма было очень много вакансий вблизи их дома. Но они всегда говорили, что дети на первом месте, поэтому понятно, что они хотят, чтобы кто-то из них присутствовал на школьной пробежке".

Возлюбленная принца Уильяма стала принцессой Уэльской в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II. Ранее этот титул принадлежал усопшей матери принца Уэльского Диане Спенсер.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон долгое время привыкала к своим королевским обязанностям.

Также Фокус писал о "проклятой" тиаре принцессы Дианы, которую накануне надела Кейт Миддлтон.