На вечеринке Канье Уэста подавали суши на обнаженных женщинах (фото)

В Сети шутят, что первой такой трюк исполнила Саманта Джонс из "Секса в большом городе".

На вечеринке по случаю 46-го дня рождения американского рэпера Канье Уэста подавали суши на обнаженных женщинах. Фото с празднования появились в Twitter.

Как сообщается, во время мероприятия было много странных проделок, включая решение подавать суши и сашими на обнаженных женских телах.

Скандальный музыкант включил японскую практику под названием nyotaimori на своем субботнем вечере, чтобы заинтересовать гостей, включая его 9-летнюю дочь Норт от союза с Ким Кардашьян.

День рождения Канье Уэста

Однако пользователи соцсетей считают этот поступок не слишком толерантным по отношению к женщинам.

"Обращение с женщиной, как с тарелкой, — это что-то вроде женоненавистничества", — твитнул один человек.

"В каком мире отношение к женщинам как к объектам мужского потребления (буквально) не является мизогинией?" – спросил другой пользователь.

"Ой… он становится все страннее и страннее с каждым днем 🤦🏻‍♂️", — написал третий.

Канье Уэст Фото: Instagram @yeezyboosts

Другие шутили, что персонаж "Секса в большом городе" Саманта Джонс сделала это первой в 2008 году.

Напомним, избранницу именинника раскритиковали за странный стиль.

Также Фокус писал о трогательном жесте дочери Канье Уэста и его новой жены Бьянки Цензори.