Аль Пачино провел время с бывшей возлюбленной (фото)

Пачино и Д'Анджело остались близкими друзьями с момента их расставания в 2004 году.

83-летний американский актер Аль Пачино был замечен вместе с бывшей возлюбленной, 71-летней актрисой Беверли Д'Анджело. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Адвоката дьявола" присоединился к Д'Анджело и их двум детям, 22-летним близнецам Антону и Оливии. Воскресную семейную прогулку они провели в квест-комнате в Лос-Анджелесе.

В какой-то момент бывшие, которые никогда не были женаты, были сфотографированы вместе на улице во время серьезного разговора.

Публичное воссоединение пары произошло через несколько недель после того, как представитель звезды "Крестного отца" подтвердил, что он ждет четвертого ребенка от 29-летней подруги Нур Альфаллах. У Пачино также есть дочь Джули от отношений с Яной Таррантой.

Актер был "шокирован", узнав о интересном положении молодой возлюбленной. Инсайдер утверждает, что хотя у Пачино были оговорки, тест ДНК показал, что он действительно является отцом будущего ребенка.

Напомним, что известно о беременной возлюбленной Аль Пачино.

Также Фокус писал, что девушка Аль Пачино впервые вышла в свет после новостей о беременности.