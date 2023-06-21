53-летняя Наоми Кэмпбелл с фиолетовыми волосами и в мини-платье появилась на публике (фото)
Знаменитость посетила модный ивент в Париже.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения поддержала нового креативного директора мужской линейки Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Наоми отправилась на дебютный показ Фаррелла Уильямса для французского дома моды на Пон-Неф.
Супермодель, близкая с покойным предшественником Фаррелла Вирджилом Абло, представляла бренд с головы до ног, выбрав total look от Louis Vuitton.
Она продемонстрировала свои стройные ноги в мини-платье с логотипом в сочетании с высокими сапогами на платформе до колен и жакетом в тон. Одна из культовых сумок бренда дополнила аутфит, а завершила свой образ Наоми фиолетовым оттенком волос.
Наоми была замечена, держась за руки с другим гостем FROW Ленни Кравицом. В прошлом месяце модель намекнула, что близкий друг Ленни является крестным отцом ее дочери, когда она поздравила его с днем рождения.
Напомним, Наоми Кэмпбелл и 81-летний Пол Маккартни посетили концерт Бейонсе в Лондоне.
Также Фокус писал о выходе Бейонсе и Джей Зи на дебютном показе Фаррелла Уильямса.