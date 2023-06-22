Противовоспалительная диета: 5 продуктов для здоровья и нормализации веса

Противовоспалительные продукты — важный элемент вашего ежедневного рациона, так как они богаты антиоксидантами, полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи и здоровья мозга.

Диетолог-нутрициолог Софи Жанвье, по случаю выхода своей новой программы "Boost: 28 дней, чтобы вернуться в форму благодаря противовоспалительной диете", объясняет, что такое противовоспалительная диета на самом деле. Среди научно доказанных преимуществ данного питания: "Больше жизненных сил, лучшее пищеварение, меньшая боль в суставах, более стабильный уровень сахара в крови и здоровый вес. Поэтому она идеально подходит в качестве профилактической меры для здоровья, а также при наличии эндометриоза, экземы или акне". На самом деле именно хроническое воспаление является источником различных заболеваний и проблем со здоровьем. Вот 5 продуктов, которые защитят ваш организм от воспалений. Об этом пишет Women’s Health.

Орехи

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Миндаль, безусловно, является отличным источником клетчатки, растительного белка, минералов и антиоксидантов. Но грецкие орехи — лучший выбор, потому что они содержат Омега-3 в качестве бонуса. Омега-3 — это особые жирные кислоты, необходимые для правильного функционирования нашего организма, которых нам часто не хватает. Они способствуют выработке ценных противовоспалительных веществ, их действие полезно для сердечно-сосудистой системы, кожи, суставов и даже мозга. Короче говоря, грецкие орехи — ваши союзники в случае проблем с кожей, воспалительных заболеваний и даже тревоги. Для оптимальной эффективности дважды в неделю добавляйте в свое меню жирную рыбу: тунец, лосось, сардины или скумбрию – они обеспечивают другую форму противовоспалительных Омега-3, дополняющую те, которые содержатся в орехах.

Черника

Эти маленькие ягоды, как и их родственники — малина, смородина и все ягоды в целом, являются антиоксидантами — молекулами, которые помогают бороться с окислительным стрессом в наших клетках. Это важно, потому что окислительный стресс способствует старению и приводит к воспалительным реакциям. Черника содержит особенно эффективный антиоксидант: полифенолы, которые, как показали обширные исследования, блокируют выработку определенных провоспалительных веществ. Однако, несмотря на всю пользу ягод, все же будьте умерены в их потреблении.

Гречка

"Гречка считается новой киноа. Этот древний злак, также называемый черной пшеницей, является настоящей звездой, и легко понять, почему: он богат клетчаткой, антиоксидантами, растительными белками и не содержит глютена: короче, супер коктейль" — говорит Софи Жанвье. Клетчатка драгоценный союзник нашего здоровья, потому что она помогает "кормить" хорошие бактерии нашего микробиома, который производит противовоспалительные вещества. И это еще не все: благодаря содержанию клетчатки, эта каша имеет более низкий гликемический индекс, чем рис или макароны.

Кефир

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"Этот ферментированный напиток содержит натуральные пробиотики, т.е. живые бактерии, которые населяют наш микробиом, делая его богаче и разнообразнее. Когда микробиом нарушен, это способствует проницаемости кишечника и, следовательно, поступлению эндотоксинов в кровь, вызывая воспалительную реакцию" — говорит диетолог.

Темный шоколад 85%

"Мы заканчиваем с самой вкусной и успокаивающей едой из всех. Я говорю это громко и ясно: шоколад полезен, если он с высоким содержанием какао и низким содержанием сахара. Все потому, что его польза напрямую зависит от содержания какао, ведь это питательное сокровище. В дополнение к минералам, клетчатке и теобромину, противовоспалительному веществу, какао имеет один из самых богатых антиоксидантов в растительном мире. Не паникуйте, если у вас прыщи, 4 квадратика темного шоколада с 85% какао не будут проблемой, наоборот! А вот молочный или белый шоколад слишком сладкие и могут способствовать воспалению" — подытожила Софи Жанвье.

Напомним, средиземноморскую диету называют диетой долгожителей, потому что ее принципы питания помогают сохранить здоровье и молодость на долгие годы.

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