Противовоспалительная диета: 5 продуктов для здоровья и нормализации веса
Противовоспалительные продукты — важный элемент вашего ежедневного рациона, так как они богаты антиоксидантами, полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи и здоровья мозга.
Диетолог-нутрициолог Софи Жанвье, по случаю выхода своей новой программы "Boost: 28 дней, чтобы вернуться в форму благодаря противовоспалительной диете", объясняет, что такое противовоспалительная диета на самом деле. Среди научно доказанных преимуществ данного питания: "Больше жизненных сил, лучшее пищеварение, меньшая боль в суставах, более стабильный уровень сахара в крови и здоровый вес. Поэтому она идеально подходит в качестве профилактической меры для здоровья, а также при наличии эндометриоза, экземы или акне". На самом деле именно хроническое воспаление является источником различных заболеваний и проблем со здоровьем. Вот 5 продуктов, которые защитят ваш организм от воспалений. Об этом пишет Women’s Health.
Орехи
Миндаль, безусловно, является отличным источником клетчатки, растительного белка, минералов и антиоксидантов. Но грецкие орехи — лучший выбор, потому что они содержат Омега-3 в качестве бонуса. Омега-3 — это особые жирные кислоты, необходимые для правильного функционирования нашего организма, которых нам часто не хватает. Они способствуют выработке ценных противовоспалительных веществ, их действие полезно для сердечно-сосудистой системы, кожи, суставов и даже мозга. Короче говоря, грецкие орехи — ваши союзники в случае проблем с кожей, воспалительных заболеваний и даже тревоги. Для оптимальной эффективности дважды в неделю добавляйте в свое меню жирную рыбу: тунец, лосось, сардины или скумбрию – они обеспечивают другую форму противовоспалительных Омега-3, дополняющую те, которые содержатся в орехах.
Черника
Эти маленькие ягоды, как и их родственники — малина, смородина и все ягоды в целом, являются антиоксидантами — молекулами, которые помогают бороться с окислительным стрессом в наших клетках. Это важно, потому что окислительный стресс способствует старению и приводит к воспалительным реакциям. Черника содержит особенно эффективный антиоксидант: полифенолы, которые, как показали обширные исследования, блокируют выработку определенных провоспалительных веществ. Однако, несмотря на всю пользу ягод, все же будьте умерены в их потреблении.
Гречка
"Гречка считается новой киноа. Этот древний злак, также называемый черной пшеницей, является настоящей звездой, и легко понять, почему: он богат клетчаткой, антиоксидантами, растительными белками и не содержит глютена: короче, супер коктейль" — говорит Софи Жанвье. Клетчатка драгоценный союзник нашего здоровья, потому что она помогает "кормить" хорошие бактерии нашего микробиома, который производит противовоспалительные вещества. И это еще не все: благодаря содержанию клетчатки, эта каша имеет более низкий гликемический индекс, чем рис или макароны.
Кефир
"Этот ферментированный напиток содержит натуральные пробиотики, т.е. живые бактерии, которые населяют наш микробиом, делая его богаче и разнообразнее. Когда микробиом нарушен, это способствует проницаемости кишечника и, следовательно, поступлению эндотоксинов в кровь, вызывая воспалительную реакцию" — говорит диетолог.
Темный шоколад 85%
"Мы заканчиваем с самой вкусной и успокаивающей едой из всех. Я говорю это громко и ясно: шоколад полезен, если он с высоким содержанием какао и низким содержанием сахара. Все потому, что его польза напрямую зависит от содержания какао, ведь это питательное сокровище. В дополнение к минералам, клетчатке и теобромину, противовоспалительному веществу, какао имеет один из самых богатых антиоксидантов в растительном мире. Не паникуйте, если у вас прыщи, 4 квадратика темного шоколада с 85% какао не будут проблемой, наоборот! А вот молочный или белый шоколад слишком сладкие и могут способствовать воспалению" — подытожила Софи Жанвье.
Напомним, средиземноморскую диету называют диетой долгожителей, потому что ее принципы питания помогают сохранить здоровье и молодость на долгие годы.
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