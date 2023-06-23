Режиссер Джеймс Кэмерон шокирован схожестью в катастрофах "Титаника" и батискафа "Титан"

По словам режиссера, капитана лайнера, затонувшего в 1912-м году, неоднократно предупреждали о льдине впереди, но он не послушал.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен сходством в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня. Об этом он сказал в комментарии ABC News.

"Я поражен сходством с катастрофой "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдине впереди его корабля, и тем не менее он на полной скорости устремился к айсбергам", — отметил Кэмерон.

Кроме того, режиссер отметил, что использование компанией OceanGate корпуса из углеродного волокна является ошибкой. Кэмерон сам является владельцем подводных лодок, он считает этот материал ненадежным.

Джеймс Кэмерон о затонувшем батискафе "Титан"

Напомним, что ранее Кэмерон предупреждал об опасности погружений к "Титанику".

"Я не могу придумать большей фантазии, чем быть исследователем и увидеть то, чего раньше не видел ни один человеческий глаз", — говорил режиссер.

Сам он погружался 33 раза, прежде чем снять свой хитовый фильм.

Также сообщалось, что компания-оператор батискафа, который направлялся к "Титанику", считает всех мертвыми. Это заявление появилось, когда Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска рядом с "Титаником".

Батискаф вез туристов к "Титанику" и исчез

19 июня журналисты сообщили, что в Атлантическом океане исчез подводный батискаф, совершавший туристические поездки к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник".

Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находились пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.