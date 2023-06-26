Осторожно, трансжиры! Не ешьте эти продукты, если хотите похудеть

Исключите эти продукты из своего рациона, чтобы сбросить лишние килограммы и оставаться в форме.

Если вы хотите похудеть и сохранить сове здоровье, то следует исключить из своего рациона продукты, содержащие трансжиры. Фактически, избыточное потребление трансжиров увеличивает риск ожирения, сердечных заболеваний и рака. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ограничивает потребление трансжиров. Но взрослые и дети во всем мире ежедневно потребляют его в чрезмерном количестве в виде нездоровой пищи или фаст-фуда.

Трансжиры — это ненасыщенные жирные кислоты, которые получают искусственным образом, и обычно они используются в высококалорийных продуктах. Эти трансжиры снижают уровень хорошего холестерина (холестерин ЛПВП) и повышают уровень плохого холестерина (холестерин ЛПНП), тем самым увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта. Они также вызывают увеличение веса, что в конечном итоге приводит к осложнениям со здоровьем, таим как диабет и ожирение.

Трансжиры вызывают увеличение веса, сбросить который будет крайне сложно. Если вы хотите привести себя в форму, почувствовать себя энергичным, остановить старение и избавиться от лишнего жира, избегайте употребления этих продуктов с трансжирами. Об этом пишет Stylecraze.

Мороженое

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Если вы любите мороженое, — для вас плохие новости. Мороженое, которое вы покупаете в супермаркете, содержит большое количество сахара и трансжиров и может увеличить риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета. Приготовьте домашнее фруктовое мороженое, добавьте фрукты в замороженный йогурт или просто приготовьте порцию мороженого из натуральных сливок самостоятельно.

Печенье

Печенье и крекеры имеют хлопьевидную текстуру. И большинство пищевых компаний используют трансжиры для создания хрустящей текстуры, которую мы так любим. Трансжиры увеличивают срок годности, что позволяет дольше продавать продукт и помогает покупателю хранить их месяцами. Готовьте бисквиты, печенье и крекеры самостоятельно, используя полезные масла и небольшое количество сахара, они намного полезнее, чем продукты в упаковке.

Попкорн

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Ароматный и хрустящий попкорн во время просмотра фильма – райское наслаждение. Однако будьте осторожны. Попкорн, как правило, является отличным источником клетчатки и витаминов, но только не тот, который приготовлен в микроволновке. Попкорн быстрого приготовления содержит гидрогенизированные масла, большое количество натрия и дополнительные химические вещества, которые продлевают срок годности готового продукта. Поэтому лучше избегать употребления упакованного попкорна.

Конфеты с кремовой начинкой

Конфеты с кремовой начинкой получаются вкусными и тягучими. А каждая конфета содержит около 0,5 грамма трансжиров. Но проблема в том, что мы не останавливаемся на одной конфете, не так ли? Потребление слишком большого количества конфет с кремовой начинкой может привести к накоплению трансжиров в организме, что чревато проблемами со здоровьем. Кроме того, в конфетах содержится большое количество сахара, который способствует набору веса и мешает в похудении.

Полуфабрикаты

Замороженные и готовые к употреблению продукты, например, замороженная пицца, содержат большое количество трансжиров (содержится около 1 г трансжиров на порцию), а также углеводов, соли и сахара. Вы можете легко съесть довольно много таких продуктов, даже не осознавая этого, так как чаще всего их нужно жарить, у них вкусная хрустящая корочка и масса других "достоинств". Старайтесь покупать полуфабрикаты как можно реже, чтобы сократить потребление трансжиров и не причинить вреда своему здоровью.

Пончики

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Многие из нас любят пончики. Но они насыщены углеводами, а обжаривание во фритюре также перегружает их трансжирами. А если на вашем пончике есть глазурь, то, вероятно, вы едите худший и самый опасный вид пончиков. Полностью исключите их из своего рациона, чтобы улучшить здоровье сердца и уровень липидов в крови.

Жареная пища

Хрустящие жареные продукты имеют невероятный вкус, а хруст дополняет общее впечатление от еды. На этикетках может быть написано 0 г трансжиров, но FDA разрешает компаниям указывать 0 г трансжиров в одной порции, хотя фактически они содержат 0,5 г трансжиров на порцию. А так как люди склонны чрезмерно потреблять жареную пищу, потому что она имеет прекрасный вкус и просто невозможно остановиться. Поэтому лучше вообще избегать употребления жареной пищи.

Магазинная выпечка

Кондитерские изделия, такие как слойки, круассаны и пироги, вкусные, но содержат много трансжиров и способствуют набору веса. Упакованные, особенно. Трансжиры делают эти продукты хрустящими и рассыпчатыми, что добавляет им вкуса. Попробуйте приготовить их дома, используя здоровые источники жира, возможно, они не получатся "ресторанными", но определенно будут "здоровыми".

Напомним, дефицит некоторых важными витаминов и микроэлементов может привести к серьезным проблемам со здоровьем

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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