81-летний Пол Маккартни появился на публике с женой (фото)

Звездная пара посетила фотовыставку легендарного музыканта.

81-летний британский музыкант Пол Маккартни посетил фотовыставку в компании своей жены. Об этом пишет Daily Mail.

Сэр Пол Маккартни и его жена Нэнси появились на выставке "Фотографии Пола Маккартни 1963-64: Глаза шторма" в Национальной портретной галерее в Лондоне в понедельник, 26 июня 2023 года.

Сооснователь Beatles выглядел нарядно в черном костюме и светло-голубой рубашке, а 63-летняя американская бизнес-леди Нэнси положила голову на его плечо на одном из фото. На ней было голубое атласное платье, которое было затянуто на талии.

Звездная пара позировала перед черно-белой фотографией группы сэра Пола The Beatles.

На мероприятии к ним присоединились Ронни Вуд и его жена Салли, и вечером пара позировала рука об руку.

Пол Маккартни с женой Нэнси Фото: Getty Images

На выставке к легендарному музыканту присоединились несколько друзей. А также его знаменитая дочь Стелла Маккартни, которая позировала возле фотографий своего отца.

51-летняя дизайнер продемонстрировала свое чувство стиля в черном платье-пиджаке с туфлями на каблуках.

Стелла Маккартни Фото: Getty Images

Серия фотографий, сделанных сэром Полом Маккартни, выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне со вторника, 27 июня 2023 года.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила Пола Маккартни с 81-летием.

Также Фокус писал о последней песне The ВеаtІеѕ.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!