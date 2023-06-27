81-летний Пол Маккартни появился на публике с женой (фото)
Звездная пара посетила фотовыставку легендарного музыканта.
81-летний британский музыкант Пол Маккартни посетил фотовыставку в компании своей жены. Об этом пишет Daily Mail.
Сэр Пол Маккартни и его жена Нэнси появились на выставке "Фотографии Пола Маккартни 1963-64: Глаза шторма" в Национальной портретной галерее в Лондоне в понедельник, 26 июня 2023 года.
Сооснователь Beatles выглядел нарядно в черном костюме и светло-голубой рубашке, а 63-летняя американская бизнес-леди Нэнси положила голову на его плечо на одном из фото. На ней было голубое атласное платье, которое было затянуто на талии.
Звездная пара позировала перед черно-белой фотографией группы сэра Пола The Beatles.
На мероприятии к ним присоединились Ронни Вуд и его жена Салли, и вечером пара позировала рука об руку.
На выставке к легендарному музыканту присоединились несколько друзей. А также его знаменитая дочь Стелла Маккартни, которая позировала возле фотографий своего отца.
51-летняя дизайнер продемонстрировала свое чувство стиля в черном платье-пиджаке с туфлями на каблуках.
Серия фотографий, сделанных сэром Полом Маккартни, выставлена в Национальной портретной галерее в Лондоне со вторника, 27 июня 2023 года.
Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила Пола Маккартни с 81-летием.
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