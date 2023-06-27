81-річний Пол Маккартні зʼявився на публіці з дружиною (фото)

Зіркова пара відвідала фотовиставку легендарного музиканта.

Related video

81-річний британський музикант Пол Маккартні відвідав фотовиставку в компанії своєї дружини. Про це пише Daily Mail.

Сер Пол Маккартні та його дружина Ненсі зʼявилися на виставці "Фотографії Пола Маккартні 1963-64: Очі шторму" в Національній портретній галереї в Лондоні в понеділок, 26 червня 2023 року.

Співзасновник Beatles виглядала ошатно в чорному костюмі та світло-блакитній сорочці, а 63-річна американська бізнес-леді Ненсі поклала голову на його плече на одному з фото. На ній була блакитна атласна сукня, яка була затягнута на талії.

Зіркова пара позувала перед чорно-білою фотографією гурту сера Пола The Beatles.

На заході до них приєдналися Ронні Вуд і його дружина Саллі, і ввечері пара позувала рука об руку.

Пол Маккартні з дружиною Ненсі Фото: Getty Images

На виставці до легендарного музиканта приєдналися кілька друзів. А також його знаменита донька Стелла Маккартні, яка позувала біля фотографій свого батька.

51-річна дизайнерка продемонструвала своє почуття стилю в чорній сукні-піджаку з туфлями на підборах.

Стелла Маккартні Фото: Getty Images

Серія фотографій, зроблених сером Полом Маккартні, виставлена в Національній портретній галереї в Лондоні з вівторка, 27 червня 2023.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл привітала Пола Маккартні з 81-річчям.

Також Фокус писав про останню пісню The Bеаtles.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!