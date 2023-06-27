Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан

Знаменитость в марте 2023 года объявила, что они супругом ждут первенца.

36-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан ждет первенца. Как сообщает TMZ, у знаменитости будет мальчик.

Звезда фильма "Поцелуй на удачу", живущая в Дубае последние восемь лет, объявила в марте, что ждет ребенка.

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Прошлым летом стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж. Они с возлюбленным организовали тайную церемонию бракосочетания. В день своего 36-летия, 2 июля 2022, Линдси поделилась совместными фото с супругом, сообщив о радостном событии. Избранником знаменитости стал арабский бизнесмен Бадер Шамас.

"Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно, — написала она в то время в подписи, позируя для милого снимка с возлюбленным. — Я ошеломлена тем, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день".

Медовый месяц пара провела в Турции. Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре прошлого года, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о том, как Линдси Лохан сообщила о своей беременности мужу.