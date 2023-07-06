Кейт Миддлтон сходила на матч по поло в романтичном голубом платье

Кейт Миддлтон сделала перерыв в официальных мероприятиях и, наконец, посвятила время себе.

У принцессы Уэльской очень насыщенный график. Только вчера она была на коронации короля Чарльза в Эдинбурге, а до этого посещала матч на Уимблдоне. Но сегодня Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, отправились на матч по поло. И сделали это для собственного удовольствия. Так что образ принцессы был максимально расслабленным и очень летним. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт и Уильям прибыли в поло-клуб Guards, где присутствовали на благотворительном матче. Кейт Миддлтон была среди зрителей, а принц принял самое активное участие. Он, как и его отец, и брат, искусный игрок в поло. И играет с детства.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на матче по поло Фото: Getty Images

На матче Кейт появилась в романтичном голубом платье от бренда Beulah за 550 фунтов стерлингов. И принцесса выглядела непринужденно элегантной. Но менее официальной, чем на прочих мероприятиях. В прошлом Кейт неоднократно надевала одежду этого лондонского бренда. Его основали ее бывший стилист леди Наташа Айзекс и ее подруга Лавиния Бреннан в 2010 году.

Буквально на прошлой неделе принцесса надела платье двухлетней давности от этого же бренда, чтобы отправиться на мероприятие Young V&A в Лондоне.

Детей Уильяма и Кейт на матче не были, так как были в школе.

Кейт Миддлтон на матче по поло Фото: Getty Images

Принц Уильям ранее играл в благотворительных матчах по поло со своим братом принцем Гарри, который сейчас живет в США. Там, впрочем, Гарри не смог отказаться от любимого вида спорта и в прошлом году он участвовал в турнире Pacific Coast Circuit Inter-Circuit Cup, который был основан 45-летним Начо Фигерасом, аргентинским профессионалом в поло и моделью, а также давним другом принца.

Напомним, днем ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям присутствовали на коронации короля Чарльза в шотландском Эдинбурге.

Церемония в соборе Святого Джайлса была ключевой частью Королевской недели, когда Чарльз и Камилла посетили несколько мероприятий в Шотландии.

Принцесса Уэльская отлично выглядела в сшитом на заказ платье-пальто Кэтрин Уокер, которое она надевала несколько раз в прошлом, и на Пасху в этом году.

Модель пальто отличается невероятно аккуратным кроем, комфортной длиной и роскошным бархатным воротником. А образ она дополнила особенным жемчужным колье, которое ранее принадлежало королеве Елизавете.

А ранее на этой неделе она посетила Уимблдон на специальной церемонии в честь своего близкого друга Роджера Федерера, которого чествовали за его выдающиеся спортивные достижения.

Вряд ли это будет единственным визитом Кейт на Уимблдонский турнир в этом году — известно, что она обожает теннис и сама любит выходить на корт.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон удается оставаться в отличной физической форме после рождения трех детей. Не смотря на напряженный график работающего члена королевской семьи, принцесса Уэльская всегда успевает заняться спортом. И даже прыгает на батуте вместе со своими детьми.