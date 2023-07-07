50-летние Кармен Электра и Дженни Маккарти показали безупречные фигуры в новом кампейне SKIMS

Обе модели выглядят существенно моложе своего возраста.

51-летняя американская певица, модель и танцовщица Кармен Электра и 50-летняя актриса и фотомодель Дженни Маккарти показали всему миру, что в своем возрасте выглядят сногсшибательно, снявшись в новом рекламном кампейне бельевого бренда SKIMS, который принадлежит Ким Кардашьян. На странице марки в Instagram размещено несколько горячих снимков и ролик, где знаменитости позируют в бикини черного и телесного цвета из новой коллекции SKIMS

По словам представителя бренда, эти две иконы были выбраны, чтобы отпраздновать их неподвластность времени. На фотографиях видно, как Электра держит гитару в сдельном купальнике, а также как она и Маккарти моют ярко-розовую спортивную машину.

Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS

"Возвращение на полную катушку: Кармен Электра и Дженни Маккарти воссоединяются в самом сексуальном заплыве лета. Кармен и Дженни носят плавательный топ с треугольными чашечками SKIMS и плавки с завязками из оникса", – говорится в подписи.

Тут же можно посмотреть и видеоролик, градус которого зашкаливает.

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Электра и Маккарти были иконами MTV и коллегами по фильму "Грязная любовь".

"Я очень рада быть частью последней кампании SKIMS. Энергия на съемочной площадке была невероятной, особенно на съемках рядом с Кармен, которая выглядит потрясающе! Было ощущение, что мы вернулись в 90-е, а годы спустя мы все еще веселимся!" – заявила Маккарти.

В свою очередь Электра похвалила энергетику Маккарти и призналась, что съемка удалась.

"Она не только по-прежнему выглядит невероятно, она также привнесла в съемочную площадку наилучшую энергию и была моей самой большой поддержкой. Я так счастлива, что мы можем разделить этот знаковый момент вместе!" – сказала звезда.

Для рекламы продукции своего бренда Ким Кардашьян не экономит и нанимает только лучших. Среди тех, кто снимался в кампейнах SKIMS, были Брук Шилдс, Тайра Бэкс, Кэдис Свеййпол, Хайди Клум, Алессандра Амбросио.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян попала на обложку журнала Time за успех своей марки нижнего белья, одежды и товаров для дома.