У охранника Зеленского на острове Змеиный заметили экзотический пистолет Laugo Arms Alien за 5000 долларов

Этот редкий 9-мм пистолет "Чужой" отличается экзотическим дизайном, высокой точностью и ценой.

8 июля, на 500-й день войны с РФ президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. И среди охранников военные эксперты заметили человека с уникальным и очень дорогим пистолетом Laugo Arms Alien за пять тысяч долларов. Об этом пишет The War Zone.

"Мы не знаем, кто предоставил охрану, но у ГУР определенно есть такая возможность, а также доступ к более качественному и в остальном более новому оружию и снаряжению", — отмечает автор материала Джозеф Тревитик.

Пользователь Twitter @AbraxasSpa был среди тех, кто первым заметил, как его называют, пистолет "Чужой" на бедре одного из украинских военнослужащих, охранявших Зеленского, Буданова и других во время визита. Хотя доступное видео с поездки на Змеиный остров предлагает лишь ограниченный обзор пистолета, он имеет очень четкую форму и особенности.

Фотографии Владимира Зеленского с острова Змеиный

На сегодняшний день Alien, по-видимому, не используется в качестве стандартного оружия какой-либо крупной военной или правоохранительной группой. Но пистолеты активно продаются профессиональным стрелкам.

Пистолет Laugo Arms Alien Фото: Laugo Arms

В США эти пистолеты обычно продаются по цене около 5000 долларов. Это в несколько раз превышает стоимость большинства распространенных сегодня на рынке полуавтоматических пистолетов. Например, пистолет на базе платформы Glock будет стоить около 2000 долларов.

Как Laugo Arms Alien оказался в Украине – неизвестно. И кто его таинственный владелец – тоже. Но ясно одно – один из охранников Владимира Зеленского вооружен одним из самых современных пистолетов, доступных сегодня на коммерческом рынке. Таким образом, это первое известное использование этого экзотического оружия военным подразделением.

Что такое Laugo Arms Alien

Вес Laugo Arms Alien – 1120.5 грамм с незаряженным магазином на 17 патронов. По весу Alien больше соответствует пистолетам большего калибра, таким как культовый Colt M1911 калибра 45 мм.

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Концепция пистолета "Чужой" восходит к началу 2000-х годов, но его ведущий конструктор Ян Лукански начал активно работать над ним только в начале 2010-х

Alien дебютировал на выставке в Германии в 2019 году и впервые был показан в Соединенных Штатах, где у Laugo Arms также есть подразделение, в следующем году.

Как следует из названия, дизайн Laugo Arms Alien во многих отношениях отличается от других традиционных пистолетов. Ядро конструкции сосредоточено на неподвижном стволе, расположенном в рамке, а не на затворе. Это дает пистолету так называемую очень низкую ось канала ствола. Это помогает смягчить отдачу, так как большая часть силы направлена ​​обратно в ладонь, а не на нее. Низкопрофильный затвор также очень помогает снизить отдачу и склонность дульного среза к закидыванию вверх во время стрельбы. Результатом является высокая степень точности даже во время быстрой стрельбы.

Кто производитель культового пистолета

Название компании, основанной Лучански, является игрой названия римского поселения Лаугарицио. Оно было расположено неподалеку от современного города Тренчин в Словакии, где была основана компания Laugo Arms.

Название пистолета "Чужой" является явной отсылкой к знаменитой одноименной кинофраншизе и ее культовым инопланетянам-ксеноморфам. Сходство пистолета с этими ужасающими выдуманными существами неоспоримо.

Laugo Arms Alien на испытаниях Фото: Laugo Arms

Штаб-квартира того, что в настоящее время известно как Laugo Arms Czechoslovakia, с тех пор переехала в Прагу в Чехии.

Лучански ранее разработал пистолет-пулемет, который превратился в CZ Scorpion Evo 3. Чешский производитель оружия CZ, который теперь является частью Colt CZ Group, в конечном итоге приобрел права на Evo 3 и продолжает производить варианты этой конструкции, которые используются во всем мире правоохранительными органами и воинскими частями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный на 500-й день войны. Президент, одетый в черную толстовку с капюшоном и камуфляжный бронежилет, возложил цветы в память о защитниках острова и поблагодарил всех украинцев, которые сражались за свободу страны после вторжения России 24 февраля 2022 года.

Крошечный остров стал символом украинского сопротивления в первый же день войны, когда украинские пограничники отказались сдаться российским военным.

Когда российские военные на флагманском крейсере Черноморского флота "Москва" связались по радио с украинскими пограничниками на Змеином, предложив им сдаться или умереть, один из украинских защитников острова в ответ на ультиматум передал по радио: "Русский военный корабль, иди на х..".

Эта фраза стала культовой, в честь защитников острова Змеиный выпустили марку и открытку, она изображается на футболках, баннерах и автомобилях.

14 апреля 2022 года крейсер "Москва" был подбит и затонул в Черном море. Минобороны России скрывало это до последнего момента, заверяя, что крейсер "получил повреждения".