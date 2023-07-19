Дэниела Крейга обвиняют в неуважении к Кейт Миддлтон (фото)

"Джеймс Бонд" и его жена нарушили королевский этикет во время Уимблдона.

55-летнего английского актера Дэниела Крейга обвиняют в неуважении к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет редактор Daily Mail Diary Ричард Иден в своем Instagram.

Когда звезда фильмов о Джеймсе Бонде и его жена Рэйчел Вайс посетили теннисный турнир Уимблдон в Лондоне, к супругам подошла жена принца Уильяма Кэтрин Миддлтон. Впрочем, пара нарушила королевский этикет и не поднялась, разговаривая с женой будущего короля Великобритании.

"Может, там и было мало места для того, чтобы Рэйчел Вайс сделала книксен (реверанс — ред.), или Дэниел Крейг поклонился, но не стоило ли им хотя бы встать, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую? Крейг мог бы даже совершить неистовство и снять свои темные очки", — считает редактор.

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Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг пообщались на Уимблдоне

Впрочем, подписчики Идена выразили свое мнение, что, вероятно, принцесса сама попросила актерскую пару продолжать сидеть. А некоторые заметили, что Крейг также не встал при встрече с королем Испании.

Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг пообщались на Уимблдоне Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон во время Уимблдона 2023 проявила себя как "лидер семьи".

Также Фокус писал об особой диете принцессы Уэльской .