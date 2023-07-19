Диета Кейт Миддлтон: что ест принцесса Уэльская, чтобы оставаться стройной

Будущая королева известна своей любовью к ЗОЖ. Она занимается спортом и следит за питанием, что позволяет ей сохранять идеальные параметры.

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41-летняя принцесса Уэльская, которая является матерью троих детей, уже более12 лет демонстрирует завидную стабильность веса. Кейт Миддлтон, кажется, остается такой же хрупкой и стройной, как в день свадьбы с принцем Уильямом. Она никогда не раскрывала подробности своего питания, но некоторые инсайдеры рассказали Hello, как ей удается на протяжении многих лет не набирать лишние килограммы.

По словам источников, Кэтрин – фанат правильного питания, здорового образа жизни и спорта. Отказ от вредных продуктов, как говорится, на лицо: у принцессы сияющая кожа, крепкие, густые и здоровые волосы, подтянутое тело. Она не только следит за своим питанием, но и контролирует, что едят муж и дети, причем часто готовит для них сама.

Кейт очень любит смузи на завтрак. Как правило, она смешивает капусту, спирулину (разновидность водорослей), маття (листья зеленого чая), шпинат, ромэн, кинзу (листья кориандра) и чернику.

Чрезвычайно полезный напиток она дополняет тарелкой овсянки.

Фото: Getty Images

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Что касается обеда, то Кейт любит есть блюда без мяса. Так, во время ее и Уильяма королевского турне по Индии шеф-повар Рагху Деора, которому было поручено готовить блюда для королевской четы во время их пребывания во дворце Тадж-Махал, рассказал, что он подал обед из овощных шашлыков и чечевичного карри для пары.

"Это все вегетарианское, потому что мне сказали, что они предпочитают именно его", — объяснил он.

Известно также, что пара любит суши. Об этом сказал принц Уильям после посещения ресторана Japan House London в беседе с японским шеф-поваром. Поедая сашими из лосося, он отметил:

"Очень впечатляет. Большое спасибо. Мы с женой любим суши. Возможно, нам придется спуститься сюда на обед, когда никого нет дома".

Другими любимыми блюдами Кейт являются арбузные салаты, табуле, севиче и гаспачо.

На ужин она ест жаркое, пасту и карри. Во время первой беременности она особенно любила домашнее овощное блюдо, приготовленное индийской парой Чан Шингадия и ее мужем Хэшем, который в то время владел магазином Spar недалеко от ее дома в Беркшире.

Ранее принцесса Уэльская признавалась, что обожает острую пищу, хотя ее муж "борется со специями".

Жареный цыпленок — еще одно популярное блюдо у членов королевской семьи. Кэтрин готовит его для своих родных.

В качестве перекуса жена будущего короля предпочитает свежие ягоды, фрукты и овощи, а из десертов больше всего любит липкий пудинг из ириски, которым она часто наслаждается в Old Boot Inn в Стэнфорд-Дингли, Беркшир.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на церемонии награждения экологической премией в платье, в котором выходила в свет еще 10 лет назад.