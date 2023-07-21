Мода или польза: нутрициолог рассказала всю правду о семенах чиа

Семена чиа очень популярны среди сторонников здорового образа жизни. Эти маленькие семечки действительно имеют ряд преимуществ для вашего здоровья, но действительно ли они настолько полезны, Фокусу рассказывает нутрициолог Наталья Козак.

Семена чиа — отличный источник полноценного белка и содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются организмом. Если вы по каким-то причинам не употребляете продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, молочные продукты, — то эти семена станут отличной альтернативой протеину. Специалист по здоровому питанию, нутрициолог Наталья Козак рассказала Фокусу, действительно ли чиа настолько полезны для организма, или это просто очередной "модный" продукт.

"Оно настолько популярно, что каждый мечтает попробовать эти семена. Очень модно завтракать чиа-пудингом с разнообразными орехами и ягодами" — говорит нутрициолог.

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Семена чиа являются прекрасным источником антиоксидантов и полифенолов, таких как кофейная кислота, мирицетин, кварцетин, розмариновая кислота и другие. Именно антиоксиданты защищают клетки нашего организма от действия свободных радикалов, которые вызывают онкозаболевания, болезни сердца и другие. Полифенолы — это также чрезвычайно полезные растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые помогают сохранить здоровье и защищают от болезней.

"Зернышки несколько похожи на мак, обладают способностью набухать в жидкости, от чего напоминают икринки, часто используются вегетарианцами, как источник омега-3 жирных кислот. На 100 г чиа приходится почти суточная норма фосфора, марганца, меди, селена, много кальция и цинка", — отмечает Наталья Козак.

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Чиа содержит кальций, железо, магний и цинк. Кальций и магний необходимы для поддержания здоровья костей, а цинк отвечает за деление и рост клеток, поэтому также является важным элементом для слаженной работы иммунной системы.

Кроме того, семена чиа содержат полезные омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

"В составе чиа действительно есть омега-3,-6 жирные полиненасыщенные кислоты, хотя роль чиа в наборе нормы омега-3 несколько преувеличена, но больше все же альфа-линолевой кислоты (ALA), которую мы можем получить и из других доступных аналогов, например, грецкие орехи, лен или льняное масло, брюссельская капуста. А нормальная порция на раз — 25-30 г. Жизненно необходимой для нашего организма является все же докозагексаеновая кислота (DHA). Так что рассматривать чиа как основной источник омега-3 не стоит. При этом чиа станет прекрасным дополнением к вашему фруктовому салату или йогурту", — советует нутрициолог.

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Горсть семян чиа (примерно 25 г) содержит почти 9 г клетчатки, что составляет треть суточной нормы. Достаточное количество клетчатки в рационе чрезвычайно важно для здоровья пищеварительной системы и поддержания микробиома кишечника.

Если сравнивать чиа с другими видами семян, то понятно, какие преимущества имеют эти семена. Например, семена льна содержат больше омега-2 жирных кислот, больше белка и больше полиненасыщенных жиров, однако, в отличие от чиа, в них меньше клетчатки (7,72 г). Семена конопли содержат больше белка, чем в семенах льна и чиа, однако они содержат очень мало клетчатки — всего 1,2 г на порцию.

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"Секрет усвоения чиа, как и других зерен, — жевание. Оболочка зернышка прочная, и чтобы вся польза зерна усвоилась, необходимо его тщательно прожевать", — советует Наталья Козак.

Итак, семена чиа — прекрасный продукт, который разнообразит ваш рацион, добавит новых вкусов и закроет потребности в определенных полезных нутриентах. Однако, концентрироваться на каком-то одном виде пищи, считая его суперфудом не стоит, поставьте семена чиа рядом с другими полезными продуктами на кухонную полку и добавляйте в повседневные блюда.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.