Для кожи, волос и ногтей. Топ-10 продуктов с высоким содержанием биотина

Миндаль, яйца, лосось и многое другое — продукты богатые биотином — витамином, который отвечает не только за здоровье волос, но и состояние вашего организма в целом.

Биотин или витамин B7 – важный питательный элемент для нашего организма. Название "биотин" происходит от древнегреческого слова "биотос", что означает "поддержание" или "жизнь". Биотин необходим для полноценного здоровья волос, кожи, ногтей, глаз, мозга, печени и функционирования нервной системы. Также биотин крайне необходим женщинам во время беременности, так как он поддерживает рост эмбриона Об этом пишет Stylecraze.

Биотин помогает поддерживать метаболизм и уравновешивать уровень сахара в крови. Также он защищает сердце, поскольку повышает уровень хорошего холестерина (ЛПВП). Итак, какие продукты являются лидерами по содержанию биотина?

Яйца

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Одно вареное яйцо содержит 10 мкг биотина.

Яйцо – это полноценный источник белка с высоким содержанием аминокислот. Белок отвечает за рост мышц и производство энергии. Помимо этого яйца богаты витаминами А, D, цинком, селеном и йодом, которые способствуют слаженной работе щитовидной железы и всей эндокринной системы.

Печень

100 г вареной (говяжьей) печени содержат 30,8 мкг биотина.

Говяжья печень – источник качественного белка. Также она содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, которые отвечают за поддержание высокого уровня энергии в организме и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Лосось

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100 г лосося содержат 5 мкг биотина.

Идеально подходит для употребления именно дикий лосось, а не выращенный на ферме, который содержит большое количество ртути. Кроме биотина, лосось содержит омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA), которые помогают уменьшить воспаление в организме, защитить сердце, улучшить когнитивные функции и сохранить здоровье кожи и волос.

Батат

Фото: freepik

Полстакана готового батата содержит 2,4 мкг биотина.

Помимо биотина, батат содержит бета-каротин — мощный антиоксидант, который улучшает здоровье кожи. Также бета-каротин и другие каротиноиды, которые содержатся в батате, крайне важны для здоровья глаз и профилактики заболеваний зрительной системы, таких как дегенерация желтого пятна.

Миндаль

Фото: Pexels

Четверть чашки жареного миндаля содержит 1,5 мкг биотина.

В миндале большое содержание магния и витамина Е, также этот орех богат клетчаткой, которая способствует насыщению организма и помогает в борьбе с лишним весом. Грецкий орех, арахис, кешью, как и миндаль, являются отличными источниками биотина, поэтому можете смело включать их в свой рацион.

Тунец

100 г консервированного тунца содержат 0,6 мкг биотина.

Тунец содержит омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина и триглицеридов, а также действуют как кардиопротекторы. Выбирайте мелкие сорта тунца, в нем содержится минимальное количество ртути и других вредных веществ.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Полстакана вареного шпината содержит 0,5 мкг биотина.

Шпинат очень полезен для нашего организма, в нем содержатся витамины, минералы, клетчатка, хлорофилл и антиоксиданты, которые помогают сохранить здоровье и отстрочить процесс старения.

Брокколи

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Полстакана свежей брокколи содержит 0,4 мкг биотина.

Брокколи богата витаминами А, С, антиоксидантами, которые способны предотвращать развитие различных форм рака. Кроме того, в брокколи содержится высокий уровень витамина К, который отвечает за здоровье кожи и костей.

Сыр Чеддер

30 г мягкого сыра Чеддер содержит 0,4 мкг биотина.

Сыр чеддер содержит большое количество белка (около 7 грамм на 1 ломтик), а также все незаменимые кислоты, которые не вырабатываются нашим организмом. Кроме того в этом виде сыра содержится фосфор, который играет важную роль в производстве ДНК, а также калий – необходимый для здоровья костей.

Овсянка

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В одной чашке овсяных хлопьев содержится 0,2 мкг биотина.

Овсянка – отличный вариант для здорового завтрака, но важно, чтобы она была цельнозерновая, а не быстрого приготовления. Цельные зерна помогают снизить уровень холестерина, защитить сердечно-сосудистую систему, снизить риск ожирения и диабета 2 типа.

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