"Депп против Херд": Netflix показал трейлер фильма о самом громком деле Голливуда

Премьера фильма запланирована на 16 августа 2023 года.

Крупнейший стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер трехсерийного документального фильма режиссера-документалиста Эммы Купер "Депп против Херд", где в подробностях будет показана история последних судебных разборок между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

Депп подал в суд на Херд за клевету на него в статье Washington Post 2018 года, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. И Эмбер, и Джонни были вовлечены в ожесточенную судебную тяжбу в течение последних шести лет. Суд в Вирджинии, который длился шесть недель, поставил точку в этом вопросе в прошлом году. Процесс буквально взорвал интернет, и полтора месяца весь мир наблюдал, как две звезды отчаянно сражаются за победу, которая в итоге досталась Джонни.

Новый документальный фильм Netflix даст людям более глубокий взгляд на показания Деппа и Херд. Он пересматривает широко разрекламированный по телевидению судебный процесс между звездами. В трейлере видно, как обе стороны выступают и дают показания.

""Депп против Херд исследует печально известное дело о диффамации, которое привлекло внимание всего мира как первое судебное разбирательство TikTok и поставило под сомнение природу правды и роль, которую она играет в нашем современном обществе ", — говорится в официальном синопсисе на YouTube.

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Премьера фильма "Депп против Херд" состоится 16 августа на Netflix.

Актеры познакомились на съемках "Ромового дневника" в 2009 году и через несколько лет начали встречаться. В то время Джонни Депп состоял в длительных отношениях с французской актрисой Ванессой Паради, родившей ему двоих детей, а Эмбер Херд встречалась с фотографом Тасей Ван Ри.

После расставания со своими бывшими партнерами они начали тайно встречаться в 2011 году, а в 2014-м обручились. Новость стала достоянием общественности, когда появилась фотография актрисы с роскошным обручальным кольцом. Наконец, в 2015 году пара связала себя узами брака на тайной церемонии на частном острове актера на Багамах.

В 2016 году Херд подала на развод и утверждала, что Депп физически оскорблял ее во время их брака под воздействием наркотиков или алкоголя. Джонни отверг обвинения и заявил, что Эмбер "пыталась добиться преждевременного финансового урегулирования, заявив о злоупотреблениях". Их развод был завершен в 2017 году. Финансовые разногласия после суда пара уладила, и сейчас каждый из бывших супругов возвращается к своей прежней жизни, активно снимаясь и работая над другими проектами.

Ранее Фокус писал, что Депп нарисовал автопортрет, где отобразил всю боль, которую переживал во время развода и судов.