50-летняя Кэмерон Диас продемонстрировала стильный образ total black (фото)

Недавно актриса закончила работу над новым фильмом после 8-летней паузы в карьере.

50-летняя американская актриса и модель Кэмерон Диас продемонстрировала стильный образ total black. Знаменитость заметили на парковке в Беверли-Хиллз в сопровождении приятельницей. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильма "Другая женщина" выбрала для выхода комфортный монохромный образ. На ней был черный костюм, состоящий из рубашки на пуговицах с коротким рукавом и расклешенных брюк. Кэмерон дополнила ансамбль сандалями Birkenstock, очками с прозрачными линзами в персиковой оправе и небольшой черной сумочкой. Голивудская актриса продемонстрировала естественную красота, выйдя в свет без макияжа, а свои светлые волосы она собрала в небрежный пучок.

Диас заметили после того, как недавно завершились съемки фильма "Снова в деле" с 55-летним Джейми Фоксом, которого в апреле забрала скорая прямо со съемочной площадки. Этот фильм ознаменовал возвращение Кэмерон в Голливуд после многолетнего перерыва в актерской карьере.

Напомним, муж Кэмерон Диас трогательно поздравил ее с годовщиной свадьбы.

Также Фокус писал, что Кэмерон Диас попала в кадр папарацци вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на свидание.