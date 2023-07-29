Мадонна призналась, что ей повезло танцевать после проблем со здоровьем (видео)

Королева поп-музыки стало чувствовать себя значительно лучше и делится с поклонниками домашним контентом.

64-летняя американская певица Мадонна после того, как перенесла серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего пришлось отложить мировой тур "Celebration", сообщила фанатам, что стала чувствовать себя намного лучше.

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В своем Instagram-аккаунте королева поп-музыки опубликовала видео, показав поклонникам, что она снова медленно танцует под хит 1984 года "Lucky Star".

"Возможность двигать своим телом и немного танцевать заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире! — подписала публикацию Мадонна. — Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы, должно быть, тоже моя счастливая звезда!"

Она завершила свой новый пост, поздравив собственный дебютный альбом "Madonna" с 40-летием и добавив четыре смайлика со звездами.

Звездные друзья и поклонники быстро засыпали ее восторженными комментариями.

"Вы уронили это 👑", — написал The Weeknd.

"Все еще мой любимый альбом", — прокомментировал Diplo.

Напомним, в июне менеджер Мадонны рассказал, что у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии". Согласно инсайдерской информации зарубежных СМИ, знаменитость нашли без сознания в ее доме.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что причиной госпитализации стала передозировка наркотиками, однако официального подтверждения она не получила.

По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своему туру в честь 40-летия творческой деятельности.

Ранее Фокус писал, что Мадонна довела себя до такого состояния, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами.