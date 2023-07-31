Виновато молоко: что произойдет с организмом, если пить его каждый день

В мире здорового образа жизни молоко имеет не самую лучшую репутацию. Существует мнение, что молоко является чуть ли не главным виновником всех заболеваний, от воспалений до акне.

Молоко (и молочные продукты в целом) винят во многих нежелательных последствиях для здоровья. Наверняка вы слышали, что молочные продукты вызывают прыщи, усиливают воспаление в организме, вызывают проблемы с ЖКТ и даже могут быть причиной того, что вы не худеете. Об этом пишет Eating Well.

На самом деле, для тех, у кого нет непереносимости лактозы или аллергии на молочные продукты, исследования не подтверждают все вышеперечисленные утверждения. Как же влияет на ваш организм стакан выпитого молока?

Сохраняет здоровье костей

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Молоко не только является отличным вегетарианским источником белка, но также содержит кальций и витамин D — два питательных вещества, жизненно важных для здоровья костей. Кальций — это минерал, необходимый для построения и поддержания крепких костей, а витамин D помогает нашему организму усваивать кальций из продуктов, которые мы едим. Поскольку молоко является отличным источником двух этих питательных веществ, оно является одним из лучших продуктов для здоровья костей на протяжении всей жизни.

Помогает похудеть

Существует множество заблуждений о том, как молоко может повлиять на вес, но исследования показывают, что регулярное употребление молока, вероятно, не повредит, если вы пытаетесь похудеть или поддерживать здоровый вес. Во многом это связано с удовлетворительным сочетанием углеводов, белков и жиров, содержащихся в молоке. Белки и жиры делают молоко супернасыщающим, что способствует снижению веса. Углеводы дают вам энергию и помогают вашему организму функционировать наилучшим образом. Когда вы получаете удовольствие от того, что вы едите, вам легче соблюдать уровень голода и сытости и придерживаться сбалансированного рациона.

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Мета-анализ исследований, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что включение молочных продуктов в диету с ограничением калорий приводит к большей потере веса и жира при одновременном снижении потери мышечной массы. Однако это не означает, что молоко является чудодейственной пищей для похудения. Другой обзор исследований показал, что потребление молока или других молочных продуктов не приводит к значительной потере веса, но и не способствует его увеличению. Поэтому если вам нравится молоко, вы можете пить его, даже несмотря на диету.

Снижает риск диабета

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Употребление молока может помочь снизить риск развития диабета 2 типа. Анализ 22 исследований (с участием почти 600 000 человек) показал, что общее потребление молочных продуктов обратно пропорционально риску диабета. Это означает, что чем чаще люди употребляли молочные продукты, тем меньше у них было шансов заболеть.

Здоровье сердца

Одни исследования показывают, что молочные продукты снижают риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, что может быть связано с содержанием в них калия, в то время как другие говорят, что они связаны с более высоким риском инсульта, в основном из-за содержания насыщенных жиров. Но все же многочисленные исследования показывают, что потребление молока и болезни сердца никак не связаны. В целом молоко оказывает либо незначительное положительное, либо нейтральное влияние на здоровье сердца. Как и в случае с любой другой едой, если она вам нравится, наслаждайтесь ею в умеренных количествах.

Когнитивные функции

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Впечатляющий питательный профиль молока может быть причиной того, что оно может помочь вам сохранить ясность ума. Обзор исследований 2021 года, опубликованных в журнале "Питание и метаболизм", показал, что потребление молока связано со снижением риска болезни Альцгеймера. Таким образом, добавление молока к утренней овсянке или в качестве перекуса может помочь улучшить здоровье вашего мозга.

Исследователи предполагают, что одной из причин, по которой молоко может способствовать здоровому старению, является его питательная ценность. Молоко является хорошим источником кальция, белка и витамина B12, которые являются важными питательными веществами для пожилых людей.

Риск развития рака

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Когда дело доходит до того, как потребление молока влияет на риск развития рака, ответ сложен. Исследования показали, что оно может снизить риск некоторых видов рака, но увеличить риск других. Обзор в журнале "Питание и метаболизм" показал, что высокое потребление молока неизменно связано с более низким риском развития рака толстой и прямой кишки. Хотя исследователи заявляют, что механизмы снижения риска развития рака неясны, они предполагают, что кальций в молочных продуктах может обладать химиопрофилактическими свойствами Но другое исследование, включенное в обзор обнаружило, что высокое потребление молока было связано с более высоким риском рака простаты. Недостаточно доказательств, чтобы делать выводы о раке молочной железы, раке мочевого пузыря, раке яичников и других видах рака.

Не пугайтесь, это не означает, что при ежедневном употреблении стакана молока у вас будет рак. Но это показывает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить связь между молоком и некоторыми видами рака.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.