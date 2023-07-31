Во Франции реконструировали главный сгоревший элемент собора Парижской Богоматери (видео)

Команда архитекторов и реставраторов разработала 320 вариантов шпиля и выбрала тот, который был наиболее идентичным уничтоженному.

Во Франции продолжается реконструкция собора Парижской Богоматери, который был серьезно поврежден пожаром, вспыхнувшим 15 апреля 2019 года. Сейчас команда архитекторов, инженеров и ремесленников представила реконструированный ключевой элемент собора – ствол 90-метрового шпиля церкви, сделанный из дуба и металла, сообщает CBS News.

Недавно за пределами мастерских в Брие, на востоке Франции, они провели генеральную репетицию, чтобы убедиться, что все тщательно вырезанные компоненты ствола шпиля подходят друг к другу. Когда был установлен последний элемент конструкции, ответственный за проект генерал французской армии Жан-Луи Жоржлен облегченно выдохнул. По его словам, им удалось успешно пройти ключевой этап реконструкции и построить абсолютную копию шпиля XIX века, уничтоженного огнем, который 150 лет венчал собор.

Во время работы команда, которая занималась восстановлением шпиля, использовала оригинальные чертежи архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, однако привлекла и современные средства. Им понадобилось 1600 часов вычислений, чтобы выяснить, как это было построено, и потенциальные эффекты погоды и времени на новой структуре. После составления 320 различных вариантов нового шпиля они, наконец, были готовы выбрать и построить один. На это ушло 500 тонн дубовой древесины, а также 250 тонн свинца для покрытия и декора.

Как уже говорилось выше, для строительства шпиля использовалась дубовая древесина. Ее предоставили из государственных и частных лесов по всей Франции, в том числе из тех, что когда-то принадлежали королю и католической церкви. Для шпиля использовали только самые высокие и прямые деревья возрастом не менее 100 лет.

Для формирования ствола понадобилось 285 элементов из дерева, которые собрали в сложные узоры. Его архитекторы назвали "сердцем шпиля". В августе ствол шпиля будет доставлен в Париж для установки на крыше собора. Работа над остальной частью шпиля продолжается, и ожидается, что он будет готов и установлен к концу года.

Как признается архитектор Аксель Поссоне, трудившаяся над реконструкцией два года, такой престижный проект очень интересен.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам снова откроется для публики в 2024 году, а генерал Жоржлен уверен, что они уложатся в срок.

Ранее Фокус писал, что многие были уверены, что поврежденный огнем собор не выдержит ливней и непогоды и рухнет с 50%-ой вероятностью.