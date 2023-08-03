Кукуруза поможет похудеть: 9 полезных свойств для снижения веса
Вкусное летнее лакомство, о котором мы иногда забываем, — это кукуруза. Кроме того, что она очень вкусная, сладкая кукуруза еще и полезна для похудения.
Важно помнить, что умеренность всегда имеет решающее значение для достижения желаемых результатов по снижению веса. Поэтому даже полезные продукты нужно употреблять в меру. Диетологи рассказали о преимуществах сладкой кукурузы для похудения, о том, как включить ее в свой рацион. Кукуруза —богатый питательными веществами продукт, обладающий характеристиками, которые может помочь вам похудеть. Об этом пишет Culinary Dietetics.
Низкое содержание калорий
Сладкая кукуруза относительно низкокалорийная, содержит всего около 72 калорий на порцию (120 г). Конечно, эта цифра может значительно увеличиться в зависимости от того, сколько масла или начинки вы добавите.
Однако кукуруза сама по себе не является высококалорийной пищей, даже несмотря на то, что это углевод.
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Высокое содержание клетчатки
Кукуруза богата нерастворимой клетчаткой, которая очень полезна для здоровья кишечника и помогает в похудении. Клетчатка дольше переваривается, а значит, вы дольше будете ощущать сытость, что позволить контролировать количество потребляемых калорий.
Содержит сложные углеводы
Сложные углеводы намного полезнее для нашего организма, они содержат больше клетчатки, витаминов и питательных веществ. Сравните это с простыми углеводами, которые практически не содержат питательных веществ, а только избыток сахара.
Кукуруза сохраняет свои питательные вещества при употреблении в пищу целиком, что делает ее полезным сложным углеводом.
Богата питательными веществами
Несмотря на то, что сладкая кукуруза известна своим содержанием сахара, она также богата питательными веществами. Всего в одной чашке кукурузы содержится 5 г белка, 3,5 г клетчатки, 38 мг магния, 115 мг фосфора и 325 мг калия.
Магний поддерживает функцию мышц и нервной системы. Фосфор способствует росту и восстановлению тканей, а также генетическому производству ДНК и РНК. Калий удерживает жидкость внутри клеток, регулирует кровяное давление и помогает мышцам сокращаться.
Все эти питательные вещества важны для общего оптимального здоровья. И помните, что очень важно похудеть и сохранить здоровье.
Таким образом, включение в рацион продуктов, богатых питательными веществами, таких как сладкая кукуруза, жизненно важно не только для вашего общего состояния здоровья, но и для снижения веса.
Низкое содержание жира
В сладкой кукурузе мало жира. Жир — это единственный макронутриент, который дает больше калорий, чем остальные, поэтому продукты с высоким содержанием жира ограничиваются, когда вы хотите похудеть.
Полстакана сладкой кукурузы содержит менее 2 граммов жира, но часто к ней добавляют сливочное масло. Это неплохо, если использовать не слишком много масла, а еще лучше выбрать масло на растительной основе, чтобы гарантировать, что дополнительные калории, которые вы получаете, поступают из здоровых жиров.
Универсальный продукт
Кукуруза — один из самых универсальных ингредиентов в кулинарном мире. Кукуруза в початках — это традиционный летний вариант. Сняв с початка, сладкую кукурузу можно добавить практически в любое блюдо: супы, салаты, жаркое, выпечку, запеканки.
Способствует здоровому пищеварению
Кукуруза содержит резистентный крахмал — это тип крахмала, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника, вызывая его ферментацию. Резистентный крахмал по своим свойствам похож на клетчатку, а также способен поддерживать полезные бактерии в кишечнике.
Регулирует уровень сахара в крови
Резистентный крахмал в кукурузе очень полезен для людей, страдающих диабетом 2 типа. Он вызывает более медленное и низкое повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими углеводными крахмалами. Это позволяет повысить чувствительность к инсулину, а это означает, что инсулин может лучше выполнять свою работу по регулированию уровня сахара в крови.
Доступна круглый год
К счастью, чтобы воспользоваться всеми преимуществами сладкой кукурузы, вам не обязательно есть ее прямо с початка. Сладкая кукуруза доступна круглый год, ее можно купить свежей, замороженной или консервированной.
Как есть сладкую кукурузу для похудения
Ешьте сладкую кукурузу свежей в початках, замороженной или консервированной. Несмотря на то, что в процессе замораживания и консервирования теряется небольшая часть питательной ценности, это не сводит на нет все ее преимущества.
Замороженная сладкая кукуруза — лучший вариант, если вы не можете есть ее свежей.
Консервированная сладкая кукуруза будет иметь более высокое содержание натрия из-за процесса консервирования, а также приведет к выщелачиванию некоторых питательных веществ в жидкость для консервирования. Однако это не делает консервированную кукурузу плохой. Просто слейте и промойте кукурузу, чтобы уменьшить количество натрия.
Не забывайте, что попкорн все также остается кукурузой, и даже считается цельным зерном. И вы сможете съесть его достаточно много, конечно, вы только не добавить слишком много масла и соли.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.