8 лучших детокс-напитков для похудения и очищения организма
Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов и очистить организм, попробуйте детокс-напитки.
В состав напитков для детокса входят травы, фрукты и овощи, также они богаты антиоксидантами, которые помогают выводить токсины. Эти напитки очищают кишечник и ускоряют обмен веществ, что, свою очередь, способствует снижению веса. Перед вами 8 лучших детокс-напитков для похудения и очищения, которые вы можете сделать своими руками! Об этом пишет Stylecraze.
Детокс-напитки безопасны, поскольку сделаны из натуральных ингредиентов, а в сочетании со сбалансированной диетой, помогут очистить ваш организм и похудеть.
Зеленый чай и лимон
Что вам нужно:
- вода;
- 1 пакетик зеленого чая;
- 1/4 лимона;
Как приготовить?
Вскипятите чашку воды и положите в нее пакетик зеленого чая.
Добавьте сок лимона.
Выпейте его, пока он еще горячий.
Преимущества: зеленый чай является отличным источником катехинов – диетических полифенолов, которые оказывают антиоксидантное действие.
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Известно, что лимоны помогают похудеть из-за содержания в них витамина С, который является антиоксидантом и способствует нормализации пищеварения. Также лимоны обладают мочегонными свойствами, что способствует детоксикации организма, и потенциально помогает сжигать жир.
Мед, лимон и имбирь
Что вам нужно:
- 1/2 лимона;
- 1 столовая ложка меда;
- 1/2 дюйма корня имбиря;
- 1 стакан теплой воды;
Как приготовить?
Нагрейте стакан воды, но не кипятите.
Используйте ступку и пестик, чтобы растолочь корень имбиря.
Добавьте лимонный сок, измельченный имбирь и мед в стакан теплой воды.
Выпейте напиток, пока он еще теплый.
Преимущества: употребление этого напитка по утрам поможет очистить организм от токсинов. Он помогает ускорить обмен веществ и является отличной профилактикой вздутия живота и повышенного газообразования. Исследование, проведенное Государственным университетом Сан-Диего на крысах, показало, что мед способствует уменьшению веса и ожирения.
Детокс-вода с лимоном и огурцом
Что вам нужно:
- 1 лимон;
- 1 огурец;
- листья мяты;
- щепотка соли;
- вода.
Как приготовить?
Нарежьте лимон дольками и нарежьте огурец. Переложите все это в банку.
Добавьте несколько листьев мяты и щепотку соли.
Налейте воду в банку.
Пейте эту воду в течение дня.
Преимущества: огурец – низкокалорийный продукт с высоким содержанием воды (95,2% воды). Исследования показывают, что диета с низким содержанием калорий помогает улучшить потерю веса и управлять массой тела. Это один из самых распространенных детокс-напитков для похудения, повышения энергии и улучшения обмена веществ.
Ананасовый лимонад
Что вам нужно:
- 1 чашка нарезанного ананаса;
- сок одного лимона;
- 1 чайная ложка кленового сиропа;
- 1/2 чайной ложки кайенского перца;
- щепотка соли.
Как приготовить?
Бросьте нарезанный ананас в блендер и прокрутите его.
Налейте сок в стакан.
Добавьте сок лимона, кленовый сироп, кайенский перец и соль. Размешайте.
Преимущества: ананасовый сок содержит фермент под названием бромелайн. Он помогает в метаболизме белка, который, в свою очередь, способен сжечь лишний жир на животе. Ананас также является хорошим источником клетчатки.
Апельсиновый и морковный сок
Что вам нужно:
- 1 апельсин;
- 1 морковь;
- 1 столовая ложка меда;
- листья кориандра;
- вода;
- лед.
Как приготовить?
Нарежьте морковь и очистите апельсин, измельчите их в кухонном комбайне.
Добавьте столовую ложку меда и бросьте несколько листьев кориандра.
Добавьте немного воды. Попробуйте.
Перед употреблением добавьте лед
Преимущества: морковь богата бета-каротином и клетчаткой. Продукты с высоким содержанием клетчатки увеличивают чувство сытости и уменьшают голод. Это помогает снизить аппетит, что приводит к потере веса.
Апельсины богаты витамином С, который способствует сжиганию большего количества жировой массы. Апельсиновый сок содержит мало калорий и не содержит жира, что делает его хорошим вариантом, если вы хотите похудеть. Апельсин также богат клетчаткой.
Свекольный и мятный сок
Что вам нужно:
- свекла;
- листья мяты;
- щепотка соли.
Как приготовить?
Нарежьте свеклу кубиками и бросьте ее в блендер.
Добавьте несколько листьев мяты и щепотку соли. Попробуйте.
Пейте, пока напиток свежий.
Преимущества: в свекле мало калорий и много клетчатки. Добавление клетчатки в рацион помогает контролировать аппетит и снижать вес. Это отличное очищающее средство для печени. Если хотите похудеть, пейте сок непроцеженным.
Детокс-вода с клубникой и корицей
Что вам нужно:
- 7-8 ягод клубники;
- 1 палочка корицы;
- листья мяты;
- 1 литр воды.
Как приготовить?
Разрежьте клубнику пополам и бросьте в банку.
Добавьте листочки мяты и палочку корицы.
Налейте в банку литр воды.
Положите в холодильнике на ночь. Пейте холодным, чтобы омолодить свое тело.
Преимущества: неофициальные данные свидетельствуют о том, что клубника может способствовать выработке гормонов адипонектина и лептина. Оба эти гормона могут помочь повысить метаболизм и помочь в потере веса.
Клубника содержит эллаговую кислоту, биологически активный полифенол. Исследования показывают, что эллаговая кислота помогает справиться с ожирением и связанными с ним осложнениями. Однако необходимо провести дополнительные клинические исследования на людях, чтобы доказать этот эффект.
Фрукты и морковный сок
Что вам нужно:
- 1 морковь;
- фрукты: черника, клубника, яблоки/груши, виноград и/или грейпфрут;
- черный перец;
- щепотка соли.
Как приготовить?
Смешайте нарезанную морковь и фрукты в кухонном комбайне.
Добавьте немного соли и черного перца.
Перебейте до однородности.
Преимущества: фрукты и ягоды являются отличным истопником клетчатки, витаминов и минералов, поэтому они помогают контролировать вес. У них низкий гликемический индекс и высокое содержание биологически активных полифенолов, что чрезвычайно полезно для вашего здоровья.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.