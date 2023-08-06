Мадонна перенесла мировое турне из-за проблем со здоровьем

Королева поп-музыки планирует свое возвращение на сцену, однако точных дат не названо.

64-летняя американская певица Мадонна сообщила свои фанатам, что переносит мировое турне в честь 40-летия творческой деятельности "Celebration" из-за недавних проблем со здоровьем. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

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"Еще раз спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение в течение последних нескольких недель! — написала королева поп музыки в публикации. — Я рада сообщить, что расписание тура изменится в ближайшие несколько дней. До скорой встречи на заслуженном празднике!"

В начале этого года Мадонна сообщила, что в 2023 году отправится в мировое турне в честь 40-летия своей музыкальной карьеры. Тур по 35 городам, в рамках которого звезда запланировала 84 концерта, должен был начаться в Ванкувере (Канада)15 июля. После нескольких остановок в крупных городах США, певица планировала 14 октября отправиться в Европу и завершить турне в декабре.

Согласно официальному сайту Мадонны, из-за высокого спроса на предварительную продажу билетов, организаторы добавили дополнительные шоу.

Напомним, люди из близкого окружения Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации с последующим лечением в отделении интенсивной терапии, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены. По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своим шоу.

Также Фокус писал, что Мадонна очень гордиться своими детьми, которые были рядом с ней в трудный момент.