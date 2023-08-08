Мадонна вышла на публику в образе total black (фото)

Несмотря на жару в Нью-Йорке, звезда вибрала многослойный темный наряд.

64-летняя американская певица Мадонна была замечена на публике впервые, после заявления о том, что дата ее мирового турне переносится в связи с проблемами со здоровьем и длительной реабилитацией. Об этом пишет Daily Mail.

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Королева поп-музыки сфотографировали папарацци в Нью-Йорке. Для выхода она выбрала черные укороченные леггинсы, шорты "Madame X Spectral Shorts" стоимостью 45 долларов, черную кофту с длинным рукавом и белые кроссовки с красными вставками. Мадонна дополнила ансамбль банданой, которую повязала на шею, бейсболкой с надписью "духовно голодна" и черными солнцезащитными очками.

Ее публичный выход произошел после того, как звезда сообщила поклонникам, что она перенесет даты своего мирового турне "Celebration", состоящего из 84 концертов.

Напомним, люди из близкого окружения Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации с последующим лечением в отделении интенсивной терапии, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены. По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своим шоу.

Также Фокус писал, что Мадонна очень гордиться своими детьми, которые были рядом с ней в трудный момент.